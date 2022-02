Le feuilleton du MC Oran se poursuit. Dans son nouvel épisode, le président de la section football, Ahmed Belhadj, dit «Baba», a été à la fois rigoureux et déterminé en annonçant sa démission, alors qu'il vient à peine d'être installé à l'issue de la dernière AG ayant élu Youcef Djebbari à la tête du conseil d'administration. Baba n'a pas fait dans le détail en expliquant son départ. Dans le tas, il a fait état de la crise financière qui s'est aggravée pour laquelle il s'est dit, retrouvé «esseulé» et sans appui en faisant face à une crise multidimensionnelle. «Je suis seul face aux dettes», a-t-il ajouté. Il s'agit de la colossale facture pour laquelle Baba est appelée à régler alors que les caisses sont à sec. Par où commencer? Régler les salaires des joueurs? Leur assurer les commodités dignes des clubs professionnels que l'on voit à travers les écrans? Baba s'est retrouvé dans un champ miné et dans lequel s'en sortir relève de l'utopie, à moins d'un miracle. De plus, en occupant le poste du président de la section football, Baba sait parfaitement qu'il constituera inéluctablement l'interlocuteur des joueurs réclamant leurs droits et l'objet d'acerbes critiques des supporters. Ces derniers sont déchaînés, ces derniers jours, en raison de l'instabilité que connaît la maison des Hamraoua. En démissionnant, Baba s'est évité les «coups de gueule» pouvant le cibler. Ce départ ne constitue aucune surprise. Des membres du comité de la direction n'ont pas réagi jusque-là, y compris le premier responsable du club amateur, Chamsedine Bensenoussi. C'est d'ailleurs la dernière sortie de ce dernier qui a, à plus d'un titre, motivé Baba à agir de la sorte. Il s'agit essentiellement de la décision prise et annoncée par Bensenoussi réclamant «un document officiel» de la part des autorités, afin de se permettre de toucher à la caisse du club amateur en procédant au transfert, sans fracas, d'un montant de 35 millions de dinars au club professionnel. Bensenoussi est explicite dans sa position. Il ne souhaite pas s'attirer les foudres des autorités locales ni rééditer ce qui est désormais appelé «l'affaire des 5 milliards», qui font l'objet d'une enquête judiciaire ouverte par les services de sécurité. Cependant, les connaisseurs des rouages du club estiment que la position du président du CSA est conforme à la réglementation. «L'argent du contribuable va aux clubs formateurs et aux jeunes catégories et aux entreprises sportives d'investir et de dénicher les sources du financement». Par ailleurs, la démission de Baba était prévisible compte tenu des dernières évolutions qu'a connues le club. Baba estime «inadmissible» que Djebbari procède au recrutement de Guedioura à hauteur de 400 millions centimes/mois alors que le club est asphyxié par les dettes. Aussi, Djebbari a agi unilatéralement sans avoir jugé utile d'associer Baba dans les négociations avec le joueur.