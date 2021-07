Nadir Belhadj, le retour épisode II! Révélé avec Sedan entre 2004 et 2007 et déjà auteur d'un bref come-back en 2016, le latéral gauche de 39 ans retrouve de nouveau les Sangliers!

Samedi dernier, le club de National 1 (D3 française) a officialisé la signature de l'ex-international algérien qui «apportera toutes ses qualités et son expérience au sein du vestiaire», dixit le communiqué du CSSA. Le Mondialiste 2010 arrive libre en provenance d'Al-Sailiya SC au Qatar où il évoluait depuis son précédent départ de Sedan. Une manière de boucler la boucle!