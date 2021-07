Pour Ishak Belfodil, la galère continue depuis 2019. S’il aurait dû participer à la CAN 2019 avec la sélection, une rupture des ligaments croisés du genou a malheureusement éloigné l’international algérien (17 sélections, 2 buts) de la sélection et des terrains en général. Depuis, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais enchaîne les galères, n’ayant disputé que 5 matchs en 2019-2020 puis 14 en 2020-2021. S’il avait été très décisif pour sa première saison à Hoffenheim (28 matchs, 16 buts et 5 passes décisives en Bundesliga), Belfodil ne devrait pas avoir l’opportunité de rebondir dans son club. En effet, selon le média allemand Bild, l’ex-joueur de l’Inter Milan a manqué la reprise des entraînements et aurait été officiellement placé sur la liste des transferts par son club, qui souhaiterait se délester de son imposant salaire.