Le MC Oran s’est lourdement incliné sur le terrain de l’ES Sétif (4-0), mardi, dans le cadre de la 12e journée du championnat de Ligue 1 de football, signant son retour à la case départ au moment où l’avenir de son entraîneur Omar Belatoui n’est plus assuré. Invaincus depuis trois journées en championnat, les Hamraoua ont laissé des plumes dans la capitale des Hauts- Plateaux de l’est du pays, rendant une copie terne qui traduit la mauvaise passe que traverse cette formation depuis un bon bout de temps. Cette défaite intervient également après quatre jours d’une élimination précoce et surprise en 32es de finale de la coupe d’Algérie subie, de surcroît, à domicile face à un adversaire évoluant en troisième palier, à savoir, l’O. Akbou. S’exprimant sur ce nouveau revers, l’entraîneur Belatoui a estimé que son équipe « est en train de payer les frais de la trêve mouvementée qu’a vécue le club ». En effet, les joueurs du MCO ont profité de l’arrêt forcé du championnat pour observer une grève réclamant la régularisation de leur situation financière. Cette grève, intervenue avant quelques jours du match de Coupe, a constitué un coup d’arrêt pour la formation phare de la capitale de l’Ouest, selon son entraîneur. À l’arrivée, c’est ce dernier qui est en train d’en payer les frais, puisqu’il est plus que jamais contesté dans les fiefs du club, tout comme les actionnaires de la société sportive par actions. Ceux-là, sont accusés d’avoir «totalement abandonné » le MCO, selon les propos du directeur général du club, Rafik Cherrak, lors de son point de presse, il y a quelques jours, suite à l’échec de la tenue de l’assemblée générale des actionnaires. A propos de cette assemblée, il a été décidé de la tenir le 10 décembre avec comme ordre du jour, entre autres, la présentation du bilan financier du président du Conseil d’administration de la SSPA, Youcef Djebbari, depuis qu’il a repris le poste de son prédécesseur, Tayeb Mehiaoui, en décembre dernier, rappelle-t-on. À l’issue de la 12e journée du championnat, le MCO, qui cherche sponsors désespérément, a reculé à la 11e place avec 13 points obtenus de trois victoires contre quatre nuls et quatre défaites. L’équipe compte, néanmoins, un match en retard.