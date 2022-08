Ayant pris tout le temps qu'il faut, l'ancien arrière central des Verts, Omar Belatoui, a fini par répondre à l'appel du coeur et revenir à de meilleurs sentiments pour prendre en main la gestion de la barre technique du club phare de l'ouest du pays, le MC Oran. Ayant refusé une première fois, le chouchou des Oranais a enfin acté son retour parmi les siens en officialisant son retour dans la fin de la journée de lundi en qualité d'entraîneur principal du team. Il sera désormais assisté par Sefraoui et l'enfant de la cité petit Kinane et Bekadja en qualité de préparateur physique et Saoula comme préparateur des gardiens.

Ce retour à la «raison» tombe à point nommé. Car, le club s'est retrouvé du coup dans une situation de confusion alors que le championnat est à sa première journée. Celle- ci a été marquée par la défection du MC Oran face au club algérois Amel Larba. Cette défaite est une défaite prévisible compte tenu du climat peu reluisant qui a marqué le club est dont les retombées ont impacté l'esprit des joueurs. En officialisant son retour à la barre technique du club, Omar Belatoui a, selon ses fans et les supporters, pris part au sauvetage de la citadelle du Mouloudia. Il s'agit d'ailleurs de l'objectif recherché aussi bien par les autorités locales que par la direction du club mais surtout les supporters ayant, des mois durant, pris leur mal en patience, faisant état des appréhensions tous azimuts. Car les responsables ont peiné à trouver preneur pouvant prendre les choses en main pour aller de l'avant en besogne dans un champ miné. Il s'agit essentiellement de l'avenir peu reluisant se profilant à l'horizon compte tenu de la colossale ardoise noircissant la comptabilité du club, en plus du fait que des joueurs et l'ancien coach, Abdelkader Amrani, n'ont perçu aucun centime. À cela, s'ajoute la frilosité des uns et des autres jugeant que prendre en main le club constitue un coup de poker en prenant en compte la question administrative qui s'est retrouvée au ras des pâquerettes. Autrement dit, entraîner le club était un défi à relever. De plus, les caisses sont totalement vides, n'était-ce l'intervention de l'État qui a mis en place un mécanisme permettant de desserrer l'étau sur les clubs endettés.

Et ce n'est pas tout. Alors que l'entraîneur faisait défaut, la direction des Rouge et Blanc s'est permise la luxueuse prérogative en s'offrant le droit de procéder au recrutement en masse dans un climat marqué par l'incertitude et l'inquiétude. Il est vrai qu'entraîner les Hamraoua constitue un privilège pour tout entraîneur, notamment ceux qui réussissent leur coup en sauvant cette équipe qui joue son maintien. Car, jouer pour le podium est une mission difficile pour ce club vivant au rythme de l'instabilité le marquant depuis maintenant 20 ans.

Outre les dettes l'asphyxiant, la direction du club à plus d'un titre pointé du doigt, est accusée d'être «la source de tous les maux» rongeant ce château qui s'est effrité davantage depuis l'avènement du professionnalisme. Sinon comment interpréter le fait que le MC Oran n'arrive toujours pas à retrouver la sérénité tant recherchée pour le mener vers un avenir radieux? La réponse n'est contre toute attente pas pour aujourd'hui.

C'est du moins ce que pensent les connaisseurs des secrets du club déplorant que celui-ci fasse l'objet des enjeux le contraignant à jouer sa survie, à défaut de jouer pour les premières places.