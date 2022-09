Fraîchement installé à la tête de la batte technique du club phare de l'Ouest, le coach Omar Belatoui essuie un échec à domicile, son équipe s'est fait accrocher par son homologue venue de Magra lui ayant imposé un score de parité en plein stade de Zabana. Ce résultat n'a en rien affecté l'entraîneur compte tenu du fait qu'il est venu deux jours seulement avant cette rencontre. Autrement dit, il n' est en rien responsable de cette situation. Il n'a pas non plus manifesté sa déception face à cette défection à domicile. Bien au contraire. Il a ouvertement manifesté son optimisme pour aller de l'avant. Pour lui, la rencontre MCO-NCM lui a servi de jauge pour tirer des enseignements pouvant lui servir pour refonder la maison des Hamraoua. De prime abord, il le dit d'ailleurs, il se rend compte que son team manque de cohésion et de cohérence en construisant le jeu. C'est dire que l'esprit du groupe est à mettre en place dans l'immédiat. De plus, les joueurs manquent également de compétitions. D'ailleurs, il explique que «le résultat concrétisé par ses poulains ne constitue aucunement un échec». Ces explications l'amènent à dire que «l'équipe est dans un besoin de temps pour opérer un véritable décollage». Belatoui ne s'engage pas dans des terrains sinueux. Prenant d'avance ses précautions, il ne se lance aucunement dans des déclarations et explications farfelues, raison pour laquelle il prendra tout son temps pour voir clair et aller de l'avant. Pour ce technicien, le temps lui donnera raison. «Dans 3 matchs au max, on se fixera une idée», a-t-il dit. Il s'agit là d'un aveu explicite laissant comprendre que son équipe est dans le besoin d'une réforme et des transformations. Pourquoi donc toutes ces déclarations axées sur l'esprit des joueurs et leur préparation alors que l'on est censé discuter des résultats et des choix stratégiques de l'entraîneur? Pour Belatoui, la responsabilité de la situation qui prévaut dans la maison du club ne lui est pas imputable, même s'il ne le dit pas explicitement. Bien au contraire, il vient en sapeur-pompier pour sauver ce qui reste des soubassements d'un club qui a, depuis la nuit des temps, joué les premiers rôles. Tout le contraire se produit ces dernières années. La situation s'est aggravée cette année. Le club est fortement secoué par l'instabilité l'ayant marqué. Il aura d'ailleurs fallu attendre les dernières minutes pour que le choix soit enfin porté sur l'entraîneur à mettre en place, l'enfant du «pays» en l'occurrence Omar Belatoui. De prime abord, il signe son retour par une série de mesures en passant au crible le listing des joueurs avec lesquels il devra composer. Cela est survenu à la veille de la rencontre l'attendant. Cette mission n'est, selon des spécialistes, pas une mission aisée. Belatoui n'était donc pas ambitieux quant à concrétiser un quelconque résultat compte tenu de la préparation tardive lancée par le club. Cependant, le team n'est pas si mauvais ni amoché ni encore moins hideux dans son jeu, notamment en second half. C'est ce qu'a relevé le coach tout en le déclarant aussitôt constaté. «J'ai noté une bonne réaction des joueurs en deuxième mi-temps», a-t-il affirmé, soulignant que ses poulains «pouvaient emporter les trois points de la rencontre». Et de poursuivre: «Les joueurs ont démontré ce qu'ils pouvaient démontrer en seconde mi- temps, une prestation acceptable.» Un autre virage, et pas des moindres, attend le coach et ses poulains. Il s'agit de la rencontre de demain devant réunir le club d'Oran au club de Laâkiba, le CR Belouizdad. Quels sont donc les premiers contours qui se dessinent en songeant d'ores et déjà à ce match d'envergure? Pour Belatoui, le ton est à «travailler pour être prêts et défendre nos chances».