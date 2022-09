Plus que convaincu d'aller de l'avant et consciencieux des prédispositions de ses poulains quant à faire preuve de leur talent en rejaillissant, le coach du MC Oran, Omar Belatoui, est, contre toute attente, plus que décidé de casser, de bout en bout, la «situation du fait accompli» dans laquelle il s'est retrouvé en prenant en main les destinées du club. D'autant plus que le club phare de l'ouest du pays a très mal entamé le championnat, d'où la nécessité d'une refondation de ses soubassements. En faisant état des «lacunes à la pelle» qu'il a relevées au niveau du groupe et des correctifs qu'il apportera, Belatoui a, selon des sources proches du club, recommandé de tenir un mini-stage bloqué d'une semaine, le but étant de «recharger les batteries» de ses poulains. Ce mini-stage bloqué servira, selon les mêmes sources, à l'entraîneur d'établir un état général des lieux et faire preuve des corrections coercitives lui permettant de poursuivre normalement le reste du championnat. De plus, le coach aura tout le temps nécessaire lui permettant de faire, avec exactitude, cette radioscopie et diagnostic en plus des recommandations à décider. Tous les atouts ont plaidé à son profit, avant que ce projet ne tombe à l'eau sans aucune explication ni de la part de la direction ni encore moins du coach. La prochaine rencontre l'attendant est programmée pour la journée du 16 du mois en cours. Si Belatoui a suggéré la ville de Mostaganem, le choix de la ville devant abriter ce mini- stage n'est pas encore décidé. Écartant la tenue de ce bivouac exceptionnel à Mostaganem, la direction avait à choisir entre les deux villes mitoyennes, Sidi Bel Abbès et Tlemcen, avant que l'on n'opte finalement pour la poursuite des entraînements à Oran. Le club d'El Hamri accueillera à Zabana les poulains de Lyamine Bougherara, l'AS Chlef. Ce derby de l'Ouest, s'annonçant d'autant plus chaud, que le MC Oran est attendu à faire montre d'une grande prouesse, d'un résultat satisfaisant. Alors qu'aucune suite n'a été décidée, Omar Belatoui et les membres de son staff poursuivent leur mission consistant à redresser la situation, tout en étant convaincus que la tâche n'est certes pas aisée mais pas non plus impossible. Telles sont donc les dernières nouvelles de ce club qui continue à se chercher pour retrouver son image d'antan et faire du MC Oran une équipe de la «frappe» non moins forte. Les premiers éléments dont dispose le coach font état d'un «groupe» à refonder et à réformer ne serait-ce que pour lui permettre de poursuivre le reste du Championnat national dans de bonnes conditions et sur des bases solides. Mais, il n'ignore aucunement que ses poulains manquent de souffle et de condition physique. En revanche, il croit dur comme fer que ses joueurs peuvent se revigorer et revenir sur la scène compte tenu de leurs qualités. D'ailleurs, Belatoui a, dès son arrivée, fait état de ces points faibles tout en faisant également cas des points forts du groupe. Auparavant, ce fut Kinane qui n'a cessé de plaider pour le recrutement d'un préparateur physique. L'incertitude et l'instabilité ont joué leur jeu en faisant du MC Oran un club égaré en entamant difficilement le championnat avant que son enfant prodigue ne vienne à sa rescousse. C'est donc parti pour ce jeune coach qui croit que la partie n'est pas perdue. Saura- t-il sauver le MC Oran? «Affirmatif» est très souvent sa réponse. En plus de positiver, la barre technique vient d'être consolidée, après un long suspense et d'hésitations de part d'autre, par un autre enfant d'Oran, formé par l'ASM Oran avant de rallier le MC Oran qu'il a honoré en défendant ses couleurs durant 11 saisons d'affiliée. Il s'agit de Haddou Moulay qui est également un ancien compagnon du coach principal, Omar Belatoui.