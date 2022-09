«Malgré les conflits et des divergences dans les avis, j'ai accepté l'offre en répondant à l'appel en tant que natif d'Oran et produit du club et du fait que je suis également entraîneur». Telles sont les petites déclarations faites par le coach du MC Oran, Omar Belatoui, en prenant en main le club. «Entraîner le MC Oran ne se refuse pas malgré la conjoncture dans laquelle il se trouve», dira-t-il, soulignant que «la situation actuelle est la résultante d'un cumul de plusieurs années». Convaincu de la délicatesse de la situation et de la rude mission l'attendant, Belatoui est venu en pompier, ne serait-ce que pour sauver ce qui peut être sauvé. Ne faisant pas d'introductions redondantes dans des déclarations destinées à la consommation, Belatoui va droit au but en faisant état de la mission l'attendant. «Notre venue servira à redresser à la barre aussi bien sur le plan technique en s'impliquant également dans le volet organisationnel». Belatoui a, dans ce sens, fait part de ses prérogatives en tant que premier responsable du team, devant assumer pleinement son rôle de coach devant driver cette équipe vers les meilleurs horizons. Il dira en ce sens qu'«en tant qu'entraîneur principal, nous aurons notre avis sur le moindre événement», expliquant que «j'ai tenu une discussion avec Djebbari». «Nous avons discuté et tranché sur la question», a-t-il fait savoir. «Si les gens évoquent le quitus, j'ai cette carte blanche», a-t-il encore une fois rappelé. «D'ailleurs, j'ai tenu la première réunion avec les joueurs pour leur faire part de mes intentions», a-t-il noté, rappelant par-là même les «règles élémentaires à asseoir au sein du groupe». «En ma qualité d'entraîneur, je suis discipliné», a-t-il indiqué, mettant en garde sur le fait que «la discipline constitue une ligne rouge». «Ce nombre est élevé», a-t-il dit, expliquant qu'«avec l'administration, nous allons trouver des solutions». Il a ajouté que «les joueurs dont nous pouvons nous passer de leurs services sont appelés à trouver des clubs». Il a ajouté que «leur maintien au sein du club posera problème à eux et à nous», soulignant que «travailler avec 37 joueurs, dont 7 athlètes issus de l'équipe de réserve, n'arrange aucunement l'entraîneur». Omar Belatoui compte, pour ainsi dire, asseoir des bases rigides en créant un climat de concurrence permettant aux joueurs de faire valoir leurs compétences et...d'arracher leurs places au sein du team. Rien n'indique le contraire tant que le coach a été clair en faisant part de sa politique lorsqu'il a déclaré «que le meilleur arrache sa place au sein de l'ossature, sans aucune distinction entre les membres de l'équipe», invitant par-là même les joueurs à «faire preuve d'abnégation en mouillant le maillot au profit du club». Cependant, force est de constater que le coach Belatoui n'est ni suiviste comme les «moutons de panurge» ni surtout pas le genre d'homme marchant sur les «cadavres». Le rejet de l'offre lui ayant été proposée la première fois est totalement liée aux règles d'éthique et de déontologie. «Je ne pouvais pas accepter l'offre alors que Amrani était en place, en plus de la situation qui n'était pas claire», a-t-il fait savoir en abordant cette question, sans pour autant juger utile de s'aventurer dans les détails ni encore moins revenir sur le sujet. Belatoui semble bien connaître son sujet. Sinon comment interpréter ce bloc de déclarations à travers lesquelles il n'a rien laissé au hasard en décortiquant la situation générale qui prévaut dans le club, aussi bien au niveau de son administration que dans sa gestion et la gestion du groupe sur le tartan. À moins d'un retournement de situation compe tenu de l'instabilité administrative qui marque le club, «le MC Oran, ira loin sous la houlette de Belatoui», s'enthousiasment à dire les connaisseurs des secrets du club, déplorant tout de même «la démolition opérée, durant l'intersaison, de l'oeuvre réussie de Amrani lui qui a laissé un groupe soudé, combatif, persévérant doté de la hargne de vaincre».