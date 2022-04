Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi a donné mardi des instructions strictes à l'entreprise de réalisation chargée de la construction du stade de Baraki à l'effet de relever la cadence des travaux, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de la visite de travail effectuée au stade, en compagnie des parties prenantes dans les travaux, le ministre a mis l'entreprise de réalisation devant le calendrier préalablement fixé. «Belaribi a mis l'entreprise de réalisation face au calendrier qu'elle avait elle-même fixé précédemment, suite à quoi il s'est avéré que les engagements pris pour la réalisation de parties du projet n'ont pas été respectés, d'où le déplacement du ministre en vue de tenir une réunion urgente au niveau du siège du ministère, afin d'aplanir les obstacles et adresser des instructions fermes à l'entreprise de réalisation», lit-on dans le communiqué. Cette visite a permis au ministre de se rendre aux différents niveaux du stade, ainsi qu'à la salle de contrôle pour un meilleur constat. Il a également rencontré les ingénieurs et les travailleurs de la direction des équipements publics et du bureau d'étude. Le ministre a encouragé les équipes en place afin de redoubler d'efforts à l'effet de relever la cadence des travaux et atteindre un taux avancé, comme c'est le cas du nouveau stade olympique d'Oran. Ont accompagné le ministre lors de cette visite, le directeur général des équipements publics, le directeur des équipements publics (DEP) de la wilaya d'Alger, ainsi que les responsables du bureau d'étude SETAM, de l'entreprise chargée de la réalisation de la pelouse du stade, de l'entreprise chargée de l'installation des caméras et des entreprises sous-traitantes.