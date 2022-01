Sans club depuis presque 2 mois, l'international algérien, Youcef Belaïli, est sur le point de relever un nouveau challenge. Le héros de la dernière Coupe arabe des nations, va très vraisemblablement retourner dans le championnat saoudien.

Selon une information communiquée par le média saoudien Ariyadhiah, le champion d'Afrique 2019 est attendu d'ici demain au sein de ce pays du Golfe pour s'engager avec une formation locale. Il s'agirait d'Al Taâwoun, selon d'autres sources concordantes. C'est une équipe modeste, avec un palmarès vierge, et qui occupe la 13e place dans son championnat. Un choix pour le moins surprenant sur le plan sportif. En revanche, financièrement, le natif d'Oran y trouvera son compte.

C'est même le moins que l'on puisse dire, puisqu'il percevra 3 millions de dollars sur 18 mois. Belaïli a déjà évolué dans le championnat saoudien. Entre 2019 et 2020, il a défendu la tunique d'Al Ahli. Sous la direction du Suisse Christian Gross, cela ne s'était pas très bien passé. Il avait été notamment sanctionné pour un écart disciplinaire. L'ex-joueur de l'ES Tunis a choisi cette destination, plutôt que l'Europe.

Ces dernières semaines, il a reçu de nombreuses sollicitations du Vieux Continent, mais il n'y a pas donné suite. Son nom a notamment circulé du côté de Getafe, mais aussi à Montpellier et à Marseille.

Les conditions salariales qui lui étaient proposées en Ligue 1 ne lui ont pas convenu. Belaïli aurait pu attendre encore un peu plus avant d'arrêter son choix, mais il était dans l'urgence, en raison de l'imminence du barrage pour le Mondial qui opposera l'Algérie au Cameroun, en mars prochain. Il est dans l'obligation de retrouver le rythme et enchaîner les matchs afin d'être légitime pour participer à cette double confrontation capitale. Pour rappel, Belaïli a été viré de son ancien club de Qatar SC, en décembre dernier.

Les dirigeants du club n'avaient pas apprécié sa célébration de but face à leur sélection en demi-finale de la Coupe arabe.

R. S.