Partout où il passe, le PSG crée l'émoi. En déplacement en terre corse, hier, les Parisiens joueront dans un stade à guichets fermés. Mais en Algérie, c'est autre chose qui intéresse les fans: Youcef Belaïli. La nouvelle recrue ajaccienne est le seul homme qui agite les foules. À tel point que le cinéma Olympia à Annaba (nord-est du pays) a diffusé, hier, le match de Ligue 1 ACA-PSG... au cinéma, comme le montre un cliché du média en ligne DZfoot. Sur l'affiche, on pourrait presque croire que c'est Belaïli qui affronte le PSG. Sa photo est affichée en grand, à côté du logo d'Ajaccio, et de celui du PSG. La ville côtière de plus de 600 000 habitants a proposé à ses plus grands fans d'observer Youcef Belaïli face au PSG. Remplaçant au coup d'envoi face à Troyes (1-1), le week-end dernier, il était entré en jeu avant de faire un festival sur le côté droit pour offrir la passe décisive de l'égalisation corse. Khvicha Kvaratskhelia avait réalisé la même prouesse en Géorgie, le 12 octobre dernier. Alors que Naples accueillait l'Ajax Amsterdam, ses récents exploits lui avaient valu une diffusion dans un cinéma en Géorgie, où il brille en sélection depuis plus de deux ans (10 buts en 19 sélections), sous les ordres de Willy Sagnol. Plusieurs dizaines de supporters géorgiens avaient pu exulter sur le but de leur idole «Kvara», qui a transformé un penalty peu après l'heure de jeu. Youcef Belaïli est un des joueurs les plus appréciés par les Algériens. Déjà lors de son arrivée à Brest, en janvier dernier, il avait fait un carton, et avait notamment permis au club breton de passer la barre du million d'abonnés sur les réseaux sociaux. À titre d'exemple, le nombre d'abonnements du Stade Brestois sur Instagram était passé de 79 200 à plus de 211 000. Sur Facebook, plus de 563 000 personnes aimaient la page du SB29. Une fois encore, son arrivée à Ajaccio a été remarquée et comme Brest à l'époque, le club corse a vu son nombre d'abonnés bondir depuis l'officialisation de l'arrivée de Youcef Belaïli. Espérons pour le joueur et pour l'AC Ajaccio que l'aventure se terminera mieux qu'en Bretagne, où Belaïli avait quitté le club par la petite porte, avec de lourdes accusations sur le dos, qu'il a niées.