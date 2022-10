L'international, Youcef Belaïli, se met de la partie en encourageant matériellement les joueurs du MC Oran, suite à leur victoire face à Hilal Chelghoum Laïd. Youcef Belaïli n'a en fait rien trouvé de mieux à faire pour remercier et encourager les poulains de Belatoui que de mettre la main à la poche en accordant une prime de 50 000 DA à chacun des joueurs du club phare de l'Oranie, le MC Oran.

Ce geste, qui est certes insignifiant pour Youcef Belaïli étant donné qu'il n'a aucunement jugé utile d'en parler d'ailleurs ni de faire l'éloge de son action, est d'autant plus symbolique qu'il constitue un sujet de discussions et des débats locaux. De plus, Youcef Belaïli, connu pour sa simplicité et son franc- parler, est également réputé pour être un enfant de «coeur», ne lâchant jamais ses compères mais également la ville d'Oran qui a fait de lui ce qu'il est actuellement, un joueur pétri de qualités, humaines et techniques.

Plus d'un témoigne de la gratitude de ce garçon qui n'a pas grillé les étapes en enrichissant sa carrière sportive à partir du néant pour devenir une star internationale et l'idole préférée des Oranais. Pour preuve, il ne passe jamais inaperçu lors de ses passages dans sa ville natale. Il est d'autant plus convoité de partout que Belaïli ne se laisse jamais bercer par les rêves utopiques ni encore moins par la folie des grandeurs. Belaïli répond tout simplement par le «Petit Wah» à peine audible avant d'accorder son «Wah» pour une selfie à à ses fans ou encore pour un petit échange d'amabilités sinon carrément pour un petit échange footballistique technique. En fait, et selon les connaisseurs des rouages du football local et national, Belaïli est résolument entré dans la cour des grands, tout comme l'ont été plusieurs autres joueurs l'ayant précédé dans cette profession. Il s'agit entre autres des Miloud Hadefi, Karim Maroc, Tedj Bensaoula Lakhdar Belloumi, Drid Nasserdine, Abdelhafid Tasfaout Omar Belatoui, Assimi, et tant d'autres qui continuent d'occuper les esprits de ces Oranais et Oranaises adeptes d'un football sain, dans toute son ampleur, mais également sociaux et sociables ne tournant aucunement le dos aux sollicitations de leurs fans. Pour preuve, l'ensemble de ces joueurs a toujours été présent dans les manifestations sportives organisées dans les quartiers ne serait- ce que pour briser la monotonie routinière terrassant les jeunes.

Outre Belaïli et ces grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football algérien, Baghdad Bounedjah se joint au lot et se retrouve impeccablement sur les terrains où il a évolué durant toute son enfance et son adolescence avant d'honorer le peuple algérien en endossant et défendant les couleurs nationales. Il ne s'opposera pas lui aussi aux fans sollicitant sa présence ne serait - ce qu'en tant qu' invité dans les tournois de football inter- quartiers.