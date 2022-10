L'AC Ajaccio effectuera un périlleux déplacement à Troyes pour y rencontrer l'équipe locale, demain, au Stade de l'Aube, J. Brisard, à partir de 15 heures, pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1 française. La nouvelle recrue du club corse, Youcef Belaïli, devrait être qualifiée pour cette rencontre en tant que joker médical. Les supporters de l'ACA s'attendent donc à voir l‘international algérien, pour la première fois, titulaire, après avoir été libéré de son contrat d'avec le Stade Brestois. Encore faut-il que le coach d'Ajaccio, Olivier Pantaloni, aligne l'Algérien d'entrée, ce dimanche, à moins qu'il ne le laisse comme jocker...Ainsi, le club d'Ajaccio, vient de tenir son dernier renfort offensif en cet attaquant racé qui est Youcef Belaïli, qui s'est engagé en Blanc et Rouge jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. Le joueur de 30 ans vient apporter son talent et son expérience au groupe pour la mission maintien en Ligue 1 Uber Eats! Grâce à Andy Delort, Johan Cavalli, fils de l'ancien sélectionneur algérien, et coordinateur sportif de l'ACA, Belaïli vient d'être engagé au sein de cette équipe qui cherche, désormais, dès maintenant à s'éloigner de la zone rouge, en dépit du fait que la saison est encore longue. Et justement, les dirigeants du club d'Ajaccio ont engagé Belaïli avec l'espoir que l'équipe retrouvera sa verve en matière offensive pour, non seulement, quitter la zone rouge, mais pourquoi pas jouer les premiers rôles voire, le trouble-fête. Mais, pour Belaïli sa mission est aussi simple: «Secouer l'attaque de l'ACA et assurer le maintien». Pour l'international algérien: «J'ai assez expérience pour vite m'adapter avec le groupe» et «je joue partout, je suis un attaquant libre», tient-il à expliquer. Là, il y a lieu de rappeler que pour recruter Belaïli, le staff technique d'Ajaccio a oeuvré depuis plusieurs semaines pour renforcer le groupe afin de maximiser les chances de maintien en Ligue 1: «L'opportunité de Youcef est tombée et nous avons pris beaucoup de renseignements sur le joueur et l'homme qui nous a été fortement conseillé par notre ami Andy Delort», annonce le coordinateur sportif du club, Johan Cavalli, en conférence de presse, ce mardi 12 octobre à Timizzolu. «Nous avons foncé car nous connaissons ses qualités: il peut éliminer n'importe quel joueur, n'importe où sur le terrain. Il est décisif, il peut marquer et réaliser des passes décisives. C'est quelqu'un de très complet. On sait que Youcef est ici, car il s'est passé des choses, mais dans notre situation, on pèse le pour et le contre. On sait que le vestiaire sera toujours plus important. Youcef est là parce qu'il est revanchard justement», a précisé Johan Cavalli. De son côté, Belaïli déclare «timidement»; «J'ai choisi Ajaccio, car j'ai parlé avec Andy Delort, il m'a dit que c'était un bon club. J'ai pris ensuite rendez-vous avec Johan Cavalli, on a parlé du club. Et j'ai regardé le match contre Marseille», a expliqué Youcef Belaïli lors de la présentation à la presse. Le néo Acéiste a poursuivi: «Merci au club pour l'accueil, je vais tout donner pour le club, marquer des buts, des passes décisives pour rester en Ligue 1. J'ai de l'expérience, je vais tout donner. L'objectif c'est le maintien avec le groupe, le coach, Johan, les supporters.»