L'international algérien Youcef Belaïli, absent lors de la victoire de Brest à Montpellier (2-1), le week-end dernier, en raison d'un retour tardif de son rassemblement en sélection nationale, postule à jouer contre Nantes, aujourd'hui, en match de la 31e journée du championnat de France de Ligue 1, a indiqué l'entraîneur brestois Michel Der Zakarian, vendredi. «Tout le monde est sur le pont. Jérémy Le Douaron et Youcef Belaïli ont repris l'entraînement, cette semaine. Quand tu gagnes, il y a plus de légèreté dans les têtes. Il faut savoir se remettre en question et éviter de se relâcher», a déclaré Der Zakarian en conférence de presse d'avant match. Après l'élimination de l'Algérie en barrage retour de qualification à la Coupe du monde 2022 par le Cameroun (2-1 a.p., 0-1 à l'aller), quelques jours plus tôt, l'attaquant des Verts (30 ans, 35 sélections) avait accusé le coup. Il avait tardé à rentrer à Brest. Mais tout est rentré dans l'ordre. Arrivé à Brest après la dernière coupe d'Afrique des nations au Cameroun, l'ailier algérien s'est engagé avec Brest pour une durée de 5 mois. Son contrat qui prendra fin en juin 2022, comprend une option de 2 ans supplémentaires chez les Pirates. Le Stade Brestois occupe la 12e place au classement de la Ligue 1 avant la 31e journée prévue ce week-end.