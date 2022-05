L'ailier international algérien du Stade brestois, Youcef Belaïli, a signé sa deuxième passe décisive de la saison, lors de la victoire décrochée à domicile face à Clermont (2-0), dans le cadre de la 35e journée de la Ligue 1 française de football. Titularisé par l'entraîneur Michel Der Zakarian, Belaïli s'est illustré pendant cette rencontre, en étant derrière le deuxième but des siens. De l'extérieur du pied droit, l'Algérien a déposé le ballon sur la tête de Mounié qui a marqué au second poteau (62e). À l'heure de jeu, Brassier a débloqué la situation en ouvrant la marque. Youcef Belaïli, natif d'Oran, confirme son retour au premier plan après avoir trouvé des difficultés lors de ses débuts avec la formation bretonne. Cette passe décisive intervient une semaine après avoir signé son premier but de la saison, lors de la victoire décrochée en déplacement face au FC Metz (1-0). À l'issue de ce troisième succès de rang, Brest occupe la 11e place au classement avec 48 points. Der Zakarian s'est exprimé au sujet de la prestation des siens et n'a pas tari d'éloges au sujet de son joueur algérien. Demandant plus de constance à ce dernier, le coach s'est montré convaincu de sa performance. «Il est à l'image de l'effectif, bien dans la tête, avec l'envie de bien finir la saison. Il nous apporte ce qu'on attendait de lui, sa qualité de passe, de finition. Je pense qu'il est capable de mieux finir, il a une bonne frappe de balle. Il est trop altruiste par moment. Il pense à donner de bons ballons, mais de temps en temps, il doit être capable de mettre des bonnes frappes», a déclaré le coach. Il a souligné, aussi: «Ils font le Ramadhan (les joueurs musulmans, ndlr), c'est compliqué aussi. S'entraîner sans boire de la journée, ce n'est pas simple et encore, ici (à Brest), il ne fait pas très chaud. Pour les organismes, c'est fatigant. Le jour du match, ils boivent et mangent normalement, sinon je n'aurais pas fait jouer les joueurs. Ils ont le droit, ils se rattrapent plus tard.» Arrivé à Brest après la dernière CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun, Belaïli (30 ans) s'est engagé avec le club breton pour une durée de 5 mois. Son contrat qui prendra fin en juin 2022, comprend une option de 2 ans supplémentaires chez les «Pirates». S'il a connu des difficultés à son arrivée en France, l'Algérien est enfin dans le bon tempo avec sa nouvelle formation. Le Stade brestois n'a pour le moment pris aucune décision concernant Belaïli, lui qui souffle le chaud et le froid, en comptant 10 apparitions en championnat, dont huit titularisations.

R. S.