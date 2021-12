Libre comme l’air après avoir officiellement résilié son contrat au Qatar SC, Youcef Belaïli attise actuellement les convoitises. Et pour cause. Grand artisan du sacre des Fennecs à la Coupe arabe, l’Algérien de 29 ans est au centre de toutes les attentions et les rumeurs sur sa future destination vont bon train, ces derniers jours. Alors que nous vous révélions l’intérêt de plusieurs clubs en France, le milieu des Verts s’est finalement exprimé, pour Goal, sur son avenir. Démentant, dans un premier temps, toutes offres arrivées en provenance d’Arabie saoudite, l’ancien joueur du SCO d’Angers est par la suite revenu sur l’intérêt possible de Montpellier. Une hypothèse que l’intéressé n’a clairement pas démentie : « Oui, il y a des négociations en cours jusqu’à présent entre Montpellier et moi, mais il n’y a rien de nouveau concernant l’avancée», a ainsi reconnu le numéro 10 des Fennecs. Une chose est sûre, l’avenir de l’Oranais devrait rapidement se décanter...