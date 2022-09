Des médias rapportent que l'international algérien, Youcef Belaïli, songe à quitter son club français, le Stade Brestois pour revenir au Golfe. On se rappelle bien qu'au mois d'avril dernier, on annonçait déjà que Belaïli ne devrait pas rester au Stade Brestois à l'issue de la saison. L'international algérien serait même en pourparlers avec un nouveau club. Le milieu offensif est arrivé lors du mercato hivernal au Stade Brestois, suscitant un grand engouement et faisant même des matchs exceptionnels avec son club, comme à ses habitudes où il est insaisissable sur le terrain. À ce moment-là, Belaïli enregistrait une passe décisive en huit matchs de Ligue 1. Et là, on rapporte que le club breton se penchait sérieusement pour ne point activer les deux années en option dans le contrat du joueur. Le natif d'Oran serait même prêt à rebondir ailleurs, Ce dernier serait entré en discussions avec Al-Gharafa, au Qatar. L'actuel 19e de Ligue 1, qui au départ ne voulait pas entendre parler d'un départ et qui l'avait même prolongé, a visiblement changé son fusil d'épaule lassé par le comportement du joueur. Tant est si bien qu'une résiliation de contrat est actuellement très sérieusement envisagée entre les deux parties. On indique que le joueur de 30 ans ne se sentait pas bien au sein du club finistérien, alors que paradoxalement, le natif d'Oran avait bien continué l'aventure avec les Brestois, en juillet dernier. Mieux encore, la direction du Stade Brestois avait même recruté un autre international algérien, à savoir l'attaquant Islam Slimani qui rejoint alors Haris Belkebla qui était déjà sur place au sein du club français. Cet énième transfert du joueur montre, si besoin, la véritable «instabilité» dont le joueur lui-même fait preuve, avec son père, qui est son propre manager, faut-il bien le rappeler. Aujourd'hui, Belaïli compte 3 buts à son actif avec Brest tout en ayant délivré 4 passes décisives en 19 rencontres. Encore faut-il aussi noter que la demande ne vient pas du joueur international algérien, mais bel et bien de son club, rapportent des médias aussi bien algériens qu'étrangers, soulignant que cela fait suite à des manquements pros et des faits extra sportifs du joueur. On ajoute même qu'il a refusé d'être sanctionné en acceptant l'idée de voir son contrat rompu avec le club. De plus, il y a lieu de rappeler que cela fait quelques semaines qu'il est en négociation, soit même avant le match face au PSG. Les tractations sont en très bonne voie, mais la résiliation du contrat n'est pas encore actée.