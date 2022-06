Le tournoi Maurice Revello 2022 s'est achevé, ce dimanche, avec une victoire en finale de l'équipe de France aux dépens du Venezuela (2-1). La sélection de Noureddine Ould Ali, a, pour sa part, fini neuvième au Festival international Espoirs. S'il y a bien un joueur qui s'est démarqué dans son poste côté algérien, c'est Chemseddine Bekkouche. Titularisé à double reprise contre le Japon et contre les Comores, le latéral du CR Belouizdad s'est montré sérieux défensivement, mais surtout impliqué offensivement, avec notamment une passe décisive et un but marqué sur penalty, lors de la troisième journée de la phase de groupes. De quoi finir meilleur arrière gauche du tournoi.