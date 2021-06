Le défenseur central de l'Equipe nationale de football, Abdelkader Bedrane, s'est dit «honoré» de signer sa première titularisation avec les Verts, à l'occasion du match amical disputé, jeudi soir, face à la Mauritanie (4-1), tout en saluant «la bonne entente» entre lui et Ahmed Touba, avec lequel il a composé un axe central inédit. «Je suis honoré de signer ma première titularisation en sélection. C'est la première fois que je compose la charnière centrale avec Touba, j'appréhendais un peu ce détail, mais Dieu merci, tout s'est bien passé grâce à une bonne entente et une parfaite communication sur le terrain. J'ai joué mes premières 90 minutes, je remercie Belmadi de m'avoir donné sa confiance», a réagi le sociétaire de l'ES Tunis. «Le début de match était compliqué face à une équipe bien en place, mais cela ne nous a pas empêchés d'ouvrir le score. En seconde période, la Mauritanie a égalisé. Les consignes du sélectionneur nous ont permis de nous corriger, notamment sur le plan offensif. Nous avons réussi à marquer trois buts par la suite qui ont scellé notre victoire», a-t-il ajouté. Lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur national Djamel Belmadi n'a pas tari d'éloges sur Bedrane et Touba, ce dernier a signé sa première apparition avec le maillot national. «J'ai aligné une défense new-look avec la première apparition et titularisation d'Ahmed Touba, et de Bedrane, qui n'ont jamais joué ensemble. Ils n'ont pas été trop inquiétés, ils ont été réceptifs durant la semaine et ça fait gagner du temps. Je suis content de la prestation de Touba, il est même à l'origine du premier but, c'est de bon augure», a-t-il souligné.