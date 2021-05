L’Espérance sportive de Tunis a remporté samedi un nouveau titre de championne de Tunisie de football grâce à son succès contre le Stade tunisien sur le score d’un but à zéro en match de mise à jour de la

22e journée de compétition. L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’international algérien Abdelkader Bedrane (56’) pour l’EST. À la faveur de ce succès, l’ES Tunis (56 pts) compte 10 points d’avance sur son poursuivant direct, l’ES Sahel (46 pts) à trois journées de l’épilogue.

Ce succès permet à l’Espérance de Tunis de remporter le championnat de Tunisie pour la 31e fois de son histoire et la cinquième d’affilée, confortant sa domination sur le football tunisien. Prochain adversaire du CR Belouizdad en quarts de finale de la Champions league, l’équipe tunisienne se place comme un gros morceau sur le chemin des Algériens.

Zoran Manojlovic, le coach du Chabab, qui est arrivé, hier, à Alger, a du pain sur la planche.