La JS Saoura, premier représentant algérien en coupes africaines des clubs à disputer son premier match de la saison actuelle, a enregistré une courte défaite en déplacement en Côte d'Ivoire face à l'équipe du Sporting Gagnoa (1-0). Cette rencontre aller a été âprement disputée par les joueurs du coach Cherdoud, qui, selon eux, ont même été privés d'un penalty de la part de l'arbitre de la rencontre, Bente Bulu, à la 70e minute du jeu. Les Ivoiriens ont ouvert la marque à la 16e minute du jeu sur penalty par l'intermédiaire de Goua. En concédant ce penalty, les gars de la Saoura se sont quelque peu compliqué la tâche en début de partie où ils ont eu beaucoup de mal à contenir les rushs des locaux, avides d'ouvrir la marque pour dissiper tout doute. Les Béchariens réagissent mais manquent visiblement de coordination tout en jouant avec beaucoup d'emballement. Ce qui a arrangé l'affaire des joueurs du coach Bessou Serge Alain Douayere. C'est ainsi que cette première mi-temps a été sifflée avec un léger avantage d'un but à zéro au profit de l'équipe ivoirienne.

De retour des vestiaires, les joueurs de la Saoura étaient plus entreprenants et mieux organisés qu'en première période. Mais, ils n'ont pas su exploiter les quelques occasions de buts qu'ils se sont créées. C'est le cas, notamment de Belatrache, Lhamri et autre Saâd. En tout cas, il y avait vraiment de la place pour un but égalisateur des Béchariens, mais, la défense de Gagnoa a bien résisté. D'ailleurs la forte pression des Algériens sur le terrain leur a permis de mettre vraiment en péril la défense adverse qui a commencé à tergiverser.

On jouait la 70e minute du jeu, lorsqu'un joueur du Gagnoa a touché la balle de la main à l'intérieur de la zone de vérité. Les gars de la Saoura se retournent vers l'arbitre réclamant un penalty, mais le directeur du jeu n'a rien voulu savoir, laissant la rencontre se poursuivre, sans broncher. Et c'est finalement sur ce score d'un but à zéro que la JS Saoura a perdu ce match aller du 2e tour des éliminatoires de la phase de cadrage. Les joueurs du coach Moufdi Cherdoud ont bien résisté et aurait même pu revenir avec le point du nul. Ce qui montre, si besoin que les joueurs de la Saoura sont favoris dans ce tour, puisqu'ils leur reste à disputer un match retour en Algérie.

La rencontre est prévue le 15 du mois en cours à partir de 20 heures au nouveau complexe sportif d'Oran, Miloud Hadefi. «La direction de notre club a opté pour cette infrastructure sportive pour recevoir nos prochains adversaires et ce après l'aval de la CAF, avait indiqué le responsable de la communication, Abdelwahab Houceini.

Un choix imposé en raison de la non-homologation du stade du 20- Août 1955 de Bechar par la Confédération africaine. La JSS qui ambitionne d'aller le plus loin possible dans cette compétition, compte beaucoup sur le soutien de ses supporters, mais également de l'apport du public oranais. «Nous avons besoin de nos supporters lors de cette compétition continentale, c'est pour cette raison que nous avons choisi le nouveau stade d'Oran.

Le déplacement de nos supporteurs de Bechar vers Oran est plus facile, de même que nous invitons nos supporters de l'ouest du pays et ceux d'El Bahia à apporter leur soutien», a indiqué pour sa part le président de la JS Saoura, Mohamed Zerouati.