Trois joueurs de la sélection ivoirienne ont fini le match contre la Sierra Leone avec des blessures. Patrice Beaumelle, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a donné des nouvelles de ces joueurs. «Ils ont été pris en charge immédiatement. Eric Bailly, après son choc, est entré dans un protocole de commotion cérébrale.

Le joueur a eu une grosse entaille au niveau du crâne. Il a été pris en charge par le médecin. Il y a eu des points de suture aussi au niveau de la lèvre. Concernant Badra, il est allé faire des examens par rapport à son genou. Tout est sous contrôle. Il semblerait que ce soit en bonne voie mais il faut rester vigilant. Il est en observation. Nous avons encore trois jours pour voir l'évolution et le rétablissement de nos joueurs. Il y a aussi Wilfried Zaha qui a eu un problème au niveau de l'épaule.

Tous sont pris en charge. Ils sont en salle de soins pour essayer de se soigner le mieux possible», a déclaré le technicien ivoirien. Beaumelle a également profité de cet entretien pour revenir sur la rencontre avec les Leone Stars et s'est projeté sur celle contre l'Algérie prévu le jeudi 20 janvier. Le technicien estime que son équipe a fait un bon match dans l'ensemble contre la Sierra Leone mais au final il s'en tire avec un résultat frustrant.

«Un match solide cohérent, accompli. Sur des petits détails nous sommes encore punis. Nous avons bien joué dans nos phases offensives. Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions de but franches avec un penalty raté et on ne met seulement que deux...

C'est donc la frustration mais avec le sentiment d'avoir progressé sur ce second match par rapport au premier», a-t-il expliqué.