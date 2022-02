Sortie de la compétition africaine, la JS Kabylie se concentre désormais sur le Championnat national. Aujourd'hui, les Canaris affrontent sur leur terrain à Tizi Ouzou, le MC Alger dans une explication qui promet du spectacle, du moins un spectacle digne du caractère traditionnel des affiches opposant les deux équipes. Les rencontres des deux équipes ont, en effet, toujours été une occasion pour insuffler de la grande ambiance au championnat, en soulevant les passions des deux côtés des supporters. Aujourd'hui, à partir de 17h30, l'occasion est propice pour les deux clubs de faire plaisir aux amoureux de la balle ronde, comme au bon vieux temps. En tout état de cause, des deux côtés, le moral n'est pas au top. Si, en effet, pour les Canaris, l'élimination en coupe de la CAF n'est pas encore totalement consommée, les Algérois, quant à eux, n'ont toujours pas digéré la fin de la première manche du championnat marquée par deux défaites consécutives. Le MCA a en effet été surpris sur son terrain par l'ASO Chlef et a été, par la suite, battu par le MC Oran. Des résultats qui n'ont pas été pour plaire au président du club Amar Brahmia. Ainsi, la rencontre prévue, cet après-midi, au stade du 1er-Novembre aura comme enjeu de rétablir l'équilibre pour l'un des deux clubs. La JSK est devant l'obligation de gagner, non seulement pour booster son moral, mais surtout pour remonter dans le classement. Même configuration pour le MCA qui vient à Tizi Ouzou, non pas pour admirer la neige du Djurdjura, mais surtout pour retourner avec le butin de la confrontation. Les 3 points sont précieux pour les 2 adversaires qui ne sont pas prêts à les céder. Si, du côté du MCA, les deux défaites ne sont pas passées inaperçues pour le président du club, il n'en demeure pas moins qu'il en est de même pour la JSK, dont le président Yazid Yarichène n'a pas caché son amertume, bien qu'il ait reconnu que son équipe ne mérite pas d'aller plus loin à cause, notamment des prestations de certains joueurs. Ce dernier promettait, d'ailleurs, de faire le nettoyage dans les jours qui viennent parce, estimait-il, certains éléments n'ont pas le niveau requis pour figurer dans l'effectif. Enfin, il convient de rappeler que la JSK a joué la moitié de la saison et le parcours en coupe d'Afrique avec une attaque molle et inefficace. Il aura fallu le réveil tardif de Bensayah pour donner un peu plus de tonus à cette équipe. La défense, elle non plus, n'a pas brillé durant cette même période, en cédant des défaites sur le terrain du 1er-Novembre, à cause de buts offerts gratuitement sur des erreurs aux adversaires. Cette situation est donc appelée à changer, notamment via des recrutements du mercato hivernal.