Les Canaris affrontent, aujourd'hui, dans la soirée à 20h les Aigles de l'ES Sétif sur leur terrain du 1er-Novembre dans une confrontation qui promet du spectacle. La rencontre qui compte pour la mise à jour du calendrier de la 17e journée est très importante pour les Kabyles qui voudront se racheter de leur semi-échec en coupe de la coupe de la Confédération africaine. L'ES Sétif compte pour sa part, mettre à profit ce match à domicile pour grignoter les trois points et s'éloigner de son poursuivant direct dans la course au titre. La rencontre présente aussi une autre caractéristique, car elle a l'air d'être un match de préparation pour la coupe de la CAF pour les deux clubs en lice dans cette compétition internationale. Le match de ce soir promet du bon spectacle au vu de ces enjeux. Les Kabyles qui talonnent quant à eux à la cinquième place veulent non seulement se racheter mais aussi arracher le maximum de points, afin d'entrer dans le premier carré. Mais, la tâche ne sera vraisemblablement pas aisée au vu des qualités de l'adversaire. Affronter le leader sur son terrain n'est pas une sinécure. De son côté, coach Lavagne évoque la fatigue qui risque de s'accumuler au sein de son effectif attendu quelques jours plus tard à Garoua au Cameroun pour affronter le Coton Sport dans une confrontation qui peut être fatale pour la suite de la course au titre de la CAF. En effet, Lavagne, qui veut mettre à profit la rencontre de ce soir avec l'ESS pour tester quelques schémas tactiques garde toujours à l'esprit la nécessité d'éviter à ces joueurs des blessures qui les empêcheraient de jouer face à Coton Sport. Mais en fait, Lavagne qui évoque les blessures semblent oublier que son effectif ne compte pas de joueurs incontournables dont l'absence impacterait la qualité de jeu de l'équipe. D'aucuns auront remarqué que tous les joueurs recrutés ont le même niveau au point que l'on peut jouer un match avec un onze et un autre match avec un autre onze sans que cela n'ait de conséquence. Enfin, les supporters qui attendent avec impatience le match face à Coton Sport espèrent voir Lavagne préparer surtout le compartiment défensif qui devra repousser l'attaque d'un club camerounais qui a écrasé les Zambiens de Napsa Stars par cinq buts lors de la précédente journée. Les Canaris devront au moins ramener un point afin de rester en course et devoir battre le Napsa stars lors de la dernière journée de cette phase des poules. La mission est difficile mais pas impossible. Les supporters croient dur comme fer en les capacités des joueurs à se surpasser. Tenir en échec le Coton Sport sur son terrain est l'unique moyen de rester en course. Cependant, si les joueurs ont le devoir de se surpasser, la direction, elle, doit assurer la stabilité au sein des effectifs qui ne décolèrent pas à cause du problème des salaires impayés. Mellal doit trouver les fonds nécessaires pour payer les joueurs et c'est là que les sponsors doivent être à la hauteur de l'image qu'ils construisent avec le nom de la JSK.