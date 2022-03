La numéro un mondiale du tennis Ashleigh Barty a créé la surprise, hier, en annonçant sa retraite anticipée, à seulement 25 ans, déclarant avoir réalisé ses rêves et être « absolument épuisée ». « Je suis tellement heureuse, et je suis tellement prête et je sais juste maintenant dans mon coeur qu’en tant que personne, c’est la bonne décision », a déclaré l’Australienne, en larmes, dans un message vidéo. Numéro un mondiale depuis 2019, elle a remporté 3 titres du Grand Chelem en simple, à Roland-Garros en 2019, puis à Wimbledon en 2021 et à l’Open d’Australie cette année. Elle était devenue en janvier la première championne locale en 44 ans à remporter l’Open d’Australie, rejoignant le club restreint des couronnées du Grand Chelem sur trois surfaces différentes. « Le succès pour moi c’est savoir que j’ai tout donné, tout ce que je pouvais. Je suis comblée, je suis heureuse, et je sais combien de travail il faut pour donner le meilleur de soi-même », a dit la triple championne du Grand Chelem. « C’est juste que je n’ai plus ça en moi. Je n’ai plus l’énergie physique, la volonté émotionnelle et tout ce qu’il faut pour se dépasser au plus haut niveau », a-t-elle poursuivi, ajoutant être « absolument épuisée ». Barty, une des joueuses les plus respectées et les plus aimées du circuit, est rapidement devenue la meilleure, avec son étourdissant éventail de slices, ses services précis et son coup droit sans faille. Peu d’athlètes peuvent se targuer d’un CV aussi varié. « Pouvoir gagner Wimbledon était mon rêve, mon seul vrai rêve dans le tennis. Cela a vraiment changé ma perspective. J’ai eu cette intuition après Wimbledon et j’en ai beaucoup parlé à mon équipe », a avoué la championne. « Il y avait juste une petite partie de moi qui n’était pas tout à fait satisfaite (...) Et puis est venu le défi de l’Open d’Australie et je pense que pour moi, c’est la manière la plus parfaite » de partir. L’Australienne avait déclaré après sa victoire à l’Open d’Australie souhaiter prendre du temps pour réfléchir à sa carrière, faisant ainsi l’impasse sur les prestigieux tournois de début de saison en dur d’Indian Wells et de Miami.