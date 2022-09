LL'international algérien Adam Ounas a effectué sa première apparition avec son nouveau club, Lille OSC, lors de sa victoire à Montpellier (3-1), dimanche, pour le compte de la 6e journée de la Ligue 1 française de football. Ounas qui a signé pour deux saisons plus une en option, avec Lille OSC, en provenance de Naples (Italie), a fait son entrée à la demi-heure de jeu en remplacement de Zhegrova, sorti sur blessure. L'international algérien qui porte désormais le N°11, était très remuant sur son couloir droit et surtout l'initiateur du 3e but des siens qui a permis à son coéquipier Jonathan David de s'offrir le doublé dans le match et scellait la victoire de Lille OSC (1-3), à la 95e. Mené contre le cours du jeu à Montpellier, dimanche à la Mosson, Lille a renversé le score pour prendre la 5e place provisoire du Championnat (3-1, doublé de Jonathan David). Mal payé de son entame, après avoir encaissé un but à la 13e par Wahi, le LOSC a vite repris la possession du match, par David, bien servi par Cabella, égalise en déséquilibre (1-1, 41e). L'expulsion de Valère Germain (carton rouge direct) en fin de première période pour un coup de crampon sur une cheville d'Adam Ounas, a accru l'emprise lilloise. Freiné d'abord par le hérisson défensif du MHSC, le LOSC a été finalement récompensé quand Angel Gomes a fait mouche sur une frappe des 20 mètres dans le coin (2-1, 57e), David s'offrant un doublé en contre dans le temps additionnel (3-1, 90e+5). Avec ses trois points, le LOSC remonte provisoirement à la 5e place et passe devant son adversaire du jour qui concède, du coup, sa 3e défaite de la saison.