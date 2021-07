Les rameurs algériens Sid-Ali Boudina et Kamel Aït Daoud ont été éliminés de l'épreuve d'aviron deux de couple (poids léger) des Jeux Olympiques de Tokyo, en terminant la course de repêchage à la 6e et dernière position de la 2e série avec un temps de 7:12.08, dimanche au canal de la forêt de la mer. Les trois premières places de cette épreuve de repêchage, qualificatives pour les demi-finales A et B, sont revenues aux Polonais (6:43.44), Espagnols (6:45.71) et Indiens (6:51.36). Le duo Boudina-Aït Daoud disputera tout de même la finale C, jeudi (3h20, heure algérienne), aux côtés des représentants de la Thailande, Venezuela, Portugal, Uzbékistan et Chili. Les demi-finales A et B, initialement programmées pour mardi, ont été reportées à mercredi, à cause du typhon Nepartak, attendu à Tokyo en début de semaine, contraignent les organisateurs à reporter toutes les courses de cette journée.