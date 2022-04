L'inquiétude est là. Belaïli est loin d'afficher le niveau qu'on lui connaît. La difficulté à s'adapter au foot européen est manifeste. La technique ne suffit pas quand les jambes ne peuvent pas suivre le tempo et l'exigence athlétique. Comme un énième indicateur, le milieu offensif n'a pas pu terminer le match de samedi. Son coach Michel Der Zakarian l'a rappelé sur le banc à l'heure de jeu contre l'AS Saint-Etienne de Riyad Boudebouz (défaite 2-1). Les rencontres se suivent et l'ancien sociétaire du Qatar SC n'a toujours pas eu son match référence. Pour ne rien arranger, il y a la désillusion avec l'Algérie et la non-qualification en Coupe du monde 2022 face au Cameroun qui vient se greffer à cela. Pourtant, son entraîneur en club lui a donné de nombreuses opportunités pour faire ses preuves. Depuis qu'il a signé, il n'a raté que 2 sorties sur 10: une pour intoxication alimentaire et l'autre parce qu'il est revenu tardivement de la sélection. En 8 apparitions et 445 minutes passées sur les pelouses françaises, le Fennec n'a fait qu'une passe décisive. Trop peu à ce niveau. Alors qu'il ne reste que 6 rencontres en championnat à disputer, Belaïli se voit contraint de briller afin de convaincre son employeur de le garder après la fin de cette période expérimentale. Selon La Gazette Du Fennec, Rien ne dit que les Brestois vont le garder. Il pourrait se retrouver sans club lors de la fenêtre estivale. Et cela constituera un véritable échec pour lui.

R. S.