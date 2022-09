Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag a souligné mardi à Annaba «l'avancement appréciable» des travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures sportives programmées pour abriter le prochain championnat d'Afrique des nations de football (CHAN 2023).

Comparativement avec la visite du mois d'avril dernier «un avancement appréciable des préparatifs en cours à Annaba est constaté», a précisé le ministre dans une déclaration à la presse à l'issue de l'inspection des travaux de mise à niveau et l'aménagement du stade du 19 - Mai 1956 devant abriter une partie de ce Championnat continental début 2023, dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya. En marge de cette visite, le ministre a réitéré son insistance pour «redoubler d'efforts et renforcer les brigades chargées de la réalisation en vue d'achever les lots restants du projet dans les délais impartis» et d'insister également sur l'importance d'achever tous les préparatifs dans les délais contractuels. Le ministre qui écoutait un exposé au stade du 19 - Mai 1956, de plus de 50000 spectateurs et dont les travaux avancent à des taux divers d'un lot à un autre dont le lot de la pose du gazon naturel qui affiche un taux d'avancement de 55%, il a insisté sur «l'importance de prendre en considération toutes les normes en rapport avec la réalisation y compris les détails minutieux arrêtés par les instances internationales de football à leur tête la Fédération internationale de football (FIFA) et la Confédération africaine de football (CAF)». Sur ce point précis, le ministre a mis l'accent sur tout ce qui concerne les espaces et infrastructures de repos pour les spectateurs et les médias, pour rendre, a-t-il encore ajouté, le stade apte à abriter dans le futur n'importe quelle compétition quelle que soit sa dimension.

Rappelant que l'État ne ménage aucun effort pour mobiliser tous les budgets nécessaires à l'aménagement et la modernisation des infrastructures sportives, le ministre a indiqué que «la vision du ministère de tutelle ne se limite pas aux préparatifs du CHAN 2023, mais vise également à rendre de ces infrastructures sportives un legs et un acquis permanent à mettre à contribution dans toutes les occasions».