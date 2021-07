Des informations ont fait état des affaires de manipulation des matchs dont des délits liés aux paris clandestins. Mais selon les responsables du football algérien, notre pays a été épargné durant les 6 derniers mois. Et l'instance fédérale algérienne s'est basée sur les derniers rapports de la FIFA et d'Interpol sur cette thématique. Mais ces derniers jours, d'autres informations concernant des matchs présumés «combinés» de la Ligue 2 amateur dont les play-offs et la Ligue 1. Plusieurs explications ont été données à ce sujet dont des joueurs qui ne sont pas payés, des clubs endettés et des intérêts dus aux gros enjeux en cette fin de saison, aussi bien en haut qu'en bas des tableaux des compétitions des paliers cités ci-dessus. Et justement à la suite de ces «infos» la Fédération algérienne de football vient de publier un communiqué sur son site officiel où elle indique qu'«en application du Plan d'action FAF Intégrité intitulé ‘'Tous pour l'intégrité de la compétition'' et celui de la FIFA portant sur ‘'Le programme mondial de l'intégrité'', le Département Intégrité de la Fédération algérienne de football (FAF) a lancé une opération de surveillance sur le déroulement des rencontres de la Ligue 1 professionnelle ainsi que la Ligue 2 amateur, par rapport aux paris sportifs, et ce avec la contribution du Département Intégrité de la FIFA.» Et c'est alors que l'Instance fédérale algérienne précise que «le dernier rapport transmis par la FIFA certifie, officiellement, qu'aucune alerte n'a été enregistrée concernant toutes les rencontres de la Ligue 2 amateur, y compris les matchs de play-off, et toutes les rencontres de la Ligue 1 jusqu'à la 32e journée (disputée les 17 et 18 juillet 2021).». La même source indique aussi que «Le Département Intégrité de la FIFA, qui s'est appuyé sur ses partenaires habituels dans cette opération, confirme que rien de suffisamment suspect n'a été détecté sur les marchés des paris.». «Ces renseignements confortent la fiche d'information n°19/2021/DI/FAF du 30/06/2021 du Département Intégrité de la FAF qui travaille sur la promotion de l'intégrité et des mesures de protection des matchs et compétitions avec la collaboration des différentes parties prenantes, sans compter les enquêtes et autres investigations menées dans le cadre de ses missions», a conclu le communiqué de la FAF. En d'autres termes, la FAF dément toute manipulation des matchs jusqu'à présent. Il y a 15 jours, la FAF a rapporté le point de la situation sur l'intégrité du football national, fait par le président du Département Intégrité de la Fédération algérienne de football, Halim Djendoubi en se livrant à FAF TV: «Partagé entre l'obligation de réserve que lui impose sa fonction et la nécessité de communiquer, le premier responsable du Département Intégrité de la FAF a abordé plusieurs thèmes, à commencer par le plan d'action adopté par le Bureau fédéral le

28 février dernier et qui comprend six grands axes, dont la sensibilisation, la veille, les investigations, les outils de détection, les instruments de signalement ou bien la communication; le tout dans le cadre du programme mondial d'intégrité de la FIFA qui a adopté comme slogan pour l'année 2021 ‘'Tous pour l'intégrité de la compétition''. Revenant sur cedit programme mondial, Djendoubi a rappelé la démarche de la Fédération algérienne de football qui a été parmi les premières en Afrique à, non seulement, se doter d'une telle structure, mais qui a vite entamé un travail de terrain puisque pas moins de cinq regroupements ont été organisés avec les acteurs du football autour de sujets liés aux paris, dont ceux clandestins, et les manipulations de matchs et leurs conséquences. Dans ce cadre de sensibilisation et de vulgarisation Djendoubi a eu à se réunir en atelier avec un panel d'entraîneurs lors de la formation sur la Licence CAF A, les arbitres internationaux et les arbitres assistants, la sélection nationale féminine et les secrétaires généraux des Ligues nationales (LFP, LNFA et LIRF) pour se prémunir contre toute forme de délit, notamment en cette fin de saison où les enjeux sont très grands. Djendoubi évoquera également le Programme mondial d'intégrité 2021-2022 que lancera la FIFA pour l'édition CAF le mois de septembre prochain en collaboration avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et auquel il prendra part. Il conclura son intervention en confiant que son Département a eu à traiter quelques présumées affaires de manipulation, tout en rassurant qu'en matière de délits liés aux paris clandestins l'Algérie est épargnée durant cette période comme l'indiquent les derniers rapports de la FIFA et d'Interpol sur cette thématique.». Sans commentaire!