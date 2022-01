La Confédération africaine de football (CAF) a publié sur son site officiel l'équipe-type de la phase des poules de la coupe d'Afrique des nations. Le fait marquant est que dans cette formation de 11 joueurs avec 12 remplaçants, aucun Algérien n'est présent. Décidément, l'élimination précoce du 1er tour de la compétition continentale a beaucoup pesé dans le choix des joueurs qui composent le meilleur onze de départ de la phase des poules. On retrouve donc dans les bois le gardien égyptien El- Shannawy. En défense, Hakimi (Maroc) et Konan (Côte d'Ivoire) dans les couloirs. La charnière centrale est composée de Hegazy (Égypte) et le Nigérian Ekong. Dans l'entre- jeu, la CAF a choisi Keita (Guinée), Bissouma (Mali) et Barrow de la Gambie. Enfin, la ligne offensive est animée par Boufal (Maroc) à droite, Moses (Nigeria) à gauche, alors qu'en pointe on retrouve le buteur des Lions indomptables, Vincent Aboubakar.