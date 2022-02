Que la journée et la soirée furent longue dans les bureaux du Camp Nou, lundi! Il y a moins de 24 heures, on ne savait même pas que le Barça souhaitait réellement recruter pour la pointe de son attaque, et certains noms comme ceux d'Alvaro Morata ou même de Diego Costa tournaient encore dans les médias locaux. Jusqu'à ce qu'en début d'après-midi, un avion se pose du côté de l'aéroport de Barcelone, avec un passager bien spécial: Pierre-Emerick Aubameyang. Seulement, dans les heures qui ont suivi son arrivée, on a appris qu'il n'y avait aucun accord entre Arsenal et le FC Barcelone, et que l'attaquant avait fait le voyage de son propre chef, au cas où. Les dirigeants des deux clubs auraient même été surpris! Les tractations entre Gunners et Blaugranas ont ensuite continué dans l'après-midi, mais le club londonien se montrait dur en négociations... Au fur et à mesure que la journée avançait, la possibilité de voir Aubameyang défendre les couleurs du Barça prenait du plomb dans l'aile, avec un club de Liga à la marge de manoeuvre très faible, la faute à ce fair-play financier mis en place par le championnat ibérique. Puis, nouveau rebondissement dans la soirée: on apprenait que le joueur allait résilier son contrat avec le club anglais, ce qui faisait les affaires de tout le monde. PEA a même accepté de faire de sacrés efforts sur le plan financier pour s'engager avec le 5e de la Liga, et, étant joueur libre de tout contrat, peut s'engager avec son nouveau club même après la fermeture du marché. Dans la nuit, les caméras des médias espagnols présents à la sortie des bureaux du Barça ont notamment pu filmer la joie du président Joan Laporta, alors que l'attaquant est aussi sorti des bureaux avec le sourire. Le début d'une belle histoire?