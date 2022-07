Les Canaris sont depuis hier, en stage en Tunisie précisément au niveau du complexe touristique et sportif Hammam Bourguiba pour une bonne dizaine de jours. Sous la houlette de coach Riga et son staff technique au grand complet, les camarades de Boukhenchouche vont s'atteler aux préparations dans un séjour segmenté, selon les proches de l'entraîneur, en deux phases. La première consiste, expliquent-ils, à mettre les joueurs au repos et à la récupération afin de ramener la sérénité et le calme au mental qui précèdent le travail de concentration sur les objectifs. Une fois ce travail accompli durant cette première partie du stage, les Canaris vont ainsi pouvoir se mettre au travail physique. Aussi, ce séjour, bien qu'anodin à première vue, s'avère très important en cette période d'intersaison. Riga aura ainsi une vue d'ensemble sur son groupe. Il aura une idée précise sur les capacités des joueurs à faire face aux périodes de difficultés intenses qu'ils rencontreront durant les compétitions surtout continentales. Les Canaris ne peuvent pas affronter les gros cylindres du continent sans un mental d' acier et un physique en béton. Le football africain n'est plus celui du début des années 80 ou 90 où la JSK régnait en maître sur les terrains d'Afrique. La période de sa longue absence dans les compétitions continentales a connu des évolutions notables. Par ailleurs, ce stage en Tunisie représente une escapade pour le groupe, staff technique et joueurs y compris. Ces derniers vont pouvoir s'extraire aux tumultes qui traversent les affaires courantes du club. Un tumulte que la direction doit affronter toute seule sans les joueurs. Des difficultés financières qui ne doivent en aucun cas se répercuter sur les joueurs et l'expérience a montré que le moral des troupes est très fragile et très sensible à cette instabilité. La direction devra aussi régler ses problèmes avec l'ancienne équipe de Cherif Mellal pour pouvoir entamer une saison dans la sérénité et éviter ainsi des épisodes de guéguerre inutile.

Des dettes à honorer dans les plus brefs délais s'entassent et s'accumulent si les choses ne venaient pas à évoluer rapidement. Jusqu'à hier, personne ne savait où en étaient les choses à ce chapitre. La direction qui a révélé le montant des dettes réclamées par la Confédération africaine de football a subitement cessé de communiquer sur l'évolution de la situation. De leur côté, les supporters, inquiets, réclament de l'information sur ce volet. Ces dettes conditionnent la participation de leur équipe à la plus prestigieuse des compétitions africaines et ils veulent connaître la réelle situation. Enfin, il convient de signaler que l'équipe kabyle va pouvoir débuter le championnat sur un terrain du 1er- Novembre complètement relooké. Doté d'une nouvelle pelouse avec des travaux de réfection sur les gradins, le stade de Tizi-Ouzou est fin prêt à être homologué pour abriter les compétitions internationales. Un rôle qu'il va continuer à jouer en attendant, à l'évidence, la réception prochaine du nouveau stade de 50000 places.