Les Canaris se placent désormais dans les bancs arrières du classement après leur défaite, dimanche dernier, face au MC Alger (0-1). Les poulains d'Abdelkader Amrani n'ont plus de jus dans les jambes et cela se voit clairement. Dans cette affiche de la 10e journée, qui a pourtant toujours été passionnant, les camarades de Ouatara ont été d'une mollesse lamentable. Aucun plan de jeu ni même un semblant d'organisation n'a marqué leur prestation.

Pis encore, les Mouloudéens auraient pu marquer plusieurs buts s'ils n'étaient pas dans la précipitation. La défaite était amère, mais prévisible au vu de l'évolution des choses, ces dernières semaines. En fait, les supporters ne s'attendaient pas à un miracle bien que l'espoir d'un bon résultat fût tout de même perceptible. Un match nul à l'extérieur de leurs bases aurait permis aux Canaris de redresser, un tant soit peu, la barre. Mais, hélas, ils ne font que s'enfoncer journée après journée et l'inquiétude grandit parmi les supporters et les amoureux du club.

Ces derniers pressent Amrani de trouver une solution de toute urgence. Une solution qui sortira le club de cette zone rouge qui n'est pas pour plaire. La situation est difficile et compliquée pour les Canaris qui s'enfoncent davantage dans le fond du classement. En bons derniers, ils s'installent durablement dans cette position inconfortable qui risque de coûter cher au club qui a toujours joué les titres. Au rythme où vont les choses, le risque est de voir la JSK retrouver, pour la première fois de son histoire, la Ligue 2. Si le classement se poursuit à ce même rythme, les Canaris vont immanquablement jouer le maintien avec des chances minimes de sauver la saison. En fait, le classement actuel est somme toute logique. Amrani avait d'ailleurs, à son arrivée à la tête de la barre technique, soulevé une multitude de manques à gagner. Lors de sa première conférence de presse, le coach Amrani n'a pas manqué en effet de signaler une carence flagrante dans la condition physique des joueurs. Les supporters et beaucoup de techniciens avertissaient bien avant lui sur le fait que la plupart des joueurs n'ont pas le niveau requis. Un manque de perspicacité dans le recrutement qui aura ainsi plombé les chances du club. Parallèlement à ce problème, la direction n'a pas cessé d'alerter sur le manque de moyens financiers. Des sonnettes d'alarme ont d'ailleurs plusieurs fois été tirées par le président Iarichane à l'adresse des sponsors qui refusent de mettre la main à la poche. Pourtant, les maillots des Canaris sont ornés de plus d'une dizaine de sigles de sociétés. Cette situation est inquiétante à maints égards.

Avec ce niveau de jeu, les Canaris pourraient fort bien faire un flop dans la Ligue des Champions africaine. Ils risquent en effet de représenter lamentablement le pays dans une prestigieuse compétition internationale.