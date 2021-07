Après les affres de la tragédie et le miracle de la résurrection, le Danemark tout entier baigne dans l'euphorie pour soutenir ses «gars» avant le quart de finale de l'Euro, aujourd'hui, contre les Tchèques. La qualification pour les demi-finales? Une formalité, si l'on en croit les supporters danois dans les rues de Copenhague. Le petit pays nordique a cru perdre en direct son meilleur joueur Christian Eriksen, sauvé de justesse d'un arrêt cardiaque, puis il a décroché une qualification inédite après deux défaites lors des deux premiers matchs. Après la démonstration contre le pays de Galles (4-0) en 8es, le Danemark jubile et se sent porté d'une nouvelle force. «Le soutien actuel est irrésistible, les encouragements sont partout, c'est fantastique», souligne Christian Kokholm Rothmann, président de l'association des supporters danois. À Copenhague, le rouge et le blanc dominent: la ville pavoise, des drapeaux aux fenêtres aux devantures des magasins et les heureux détenteurs de maillots - il est en rupture de stock - n'hésitent pas à les porter fièrement, jour de match ou pas. De toutes ces expériences, la bande à Schmeichel fils est sortie grandie et la ferveur populaire a été décuplée, permettant à la devise de la Fédération de football «une part de quelque chose de grand» de prendre tout son sens. «Le pays entier baigne dans la joie et la félicité en ce moment», résume le journaliste Poul Ferdinand, qui suit l'Equipe nationale pour le quotidien populaire Ekstra Bladet. «Les performances lors des deux dernières rencontres ont vraiment été excellentes», note-t-il. Le rêve de rééditer 1992 et la victoire miracle danoise, invitée de dernière minute, n'est jamais loin. Avant de jouer à Londres, et redevenir éventuellement champion d'Europe, il faudra d'abord vaincre la République tchèque à Bakou, où peu de supporters feront le voyage, notamment à cause des règles de quarantaine qui ne permettent pas de se rendre ensuite à Londres, à moins d'être pleinement vaccinés. Dans la capitale anglaise, les supporters danois, connus sous le surnom local de «roligans» - des hooligans calmes -, préviennent déjà qu'ils feront beaucoup de bruit. La Première ministre, Mette Frederiksen, grande «addict» aux réseaux sociaux, a elle annoncé, jeudi, qu'elle ferait une exception à sa pause de publications pour cause de congés. Avant même le 8e contre le pays de Galles, elle avait remercié l'équipe d'avoir rendu le pays «fier» et de l'avoir «rassemblé».