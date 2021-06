Suite à l'article paru le 3 juin 2021 sur les colonnes de L'Expression, intitulé, Fédération algérienne de golf: Qui met les bâtons dans les trous?, le président du directoire de la FAG, Athmane Serir, s'est présenté au siège de notre rédaction pour s'«expliquer» et «répondre à ses détracteurs». «Cela fait une année que j'ai été désigné à la tête du directoire, en remplacement de Yahia Rezig, par décision du ministre de la Jeunesse et des Sports. Rezzig a été lui-même installé par le MJS après la suspension de l'ancien bureau exécutif, sous la direction de Fouad Guedra pour mauvaise gestion. Dire que Rezzig a été relevé de ses fonctions sans décision est infondé. La preuve, nous avons fait la passation de consignes, lui et moi», a commencé par dire notre interlocuteur, accompagné de deux représentants des clubs, à savoir Mourad Ouernani (CS Souidania) et Billel Hadj Ahmed (À Dély Ibrahim). « Si j'ai été installé par la tutelle, c'est parce que les membres de l'AG l'ont demandé au MJS dans une lettre officielle. Je peux me targuer de dire que je suis un président consensuel», enchaîne Serir. «Dès ma prise de fonctions, j'ai commencé par étudier les différents dossiers de l'ancien directoire. J'ai trouvé, donc, 10 clubs qui figuraient sur une liste établie par Guedra en 2019-2020, alors qu'ils n'étaient pas actifs depuis 8 ans. 5 autres clubs étaient actifs, et ce sont ces derniers dont on conteste leur présence au niveau de l'AG», dit encore Serir, expliquant que «chaque club affilié a le droit d'être membre de l'AG». «Seulement voilà, il faut distinguer entre un membre délibératif et un membre consultatif. C'est la direction générale des sports qui décide», précise-t-il. Pour la non-intégration des 10 clubs en question, Serir se base, selon ses dires, sur l'article 7 de la note méthodologique du MJS, relative au processus de renouvellement des structures d'organisation et d'animation sportive nationales de janvier 2021. Ledit article stipule, entre autres, que «la représentation des clubs sportifs amateur au niveau de l'AG est fixée par les statuts et règlements intérieurs sur la base d'un classement général issu des compétitions, exception faite pour les Fédérations n'ayant pas achevé la saison sportive et où le classement partiel ne permet pas d'arrêter la liste des clubs classés en raison de la crise sanitaire». «Celles-ci peuvent prendre le classement de la saison sportive précédente. Le classement des clubs doit être visé par la DTN, le DOS ou comité habilité et par le président, validé par le bureau exécutif de la Fédération ou de l'association (le PV du Bureau exécutif faisant foi). Aussi le classement des clubs sportifs doit apparaître dans le bilan moral de la Fédération», lit-on dans ledit article. Dans le dernier bilan que Serir nous a présenté, seul les cinq clubs, actuellement membres de l'AG ont pris part à la compétition. «Donc, selon la note méthodologique, ils n'ont pas le doit d'être membres de l'AG et c'est pour cette raison qu'ils n'étaient pas présents lors de la dernière AG ordinaire», continue d'expliquer notre interlocuteur. Et de préciser: «Avec 5 membres de l'AG, on ne pouvait pas constituer le bureau exécutif. Sur demande du directeur général des sports, Mohamed Djeraoui, et après avoir décelé des vices de forme, on est revenu, donc, d'année en année en arrière et c'est en arrivant à la saison 2012-2013 que nous avons pu trouver deux nouveaux clubs à intégrer (Bouzaréah et US El Biaroise). Comble de l'ironie, ces deux clubs font partie des contestataires, alors qu'ils sont là par notre volonté. Si nous avions le nombre qu'il faut, ils n'auraient pas existé. Ils viennent maintenant dire que nous sommes illégaux. Qu'ils sachent que quand quelque chose vient du ministère, on l'applique.» Serir affirme qu'il s'est engagé avec le DGS pour intégrer de nouveaux membres aussi: «J'ai dit aux membres d'organiser un championnat pour intégrer trois clubs et j'ai engagé une personne pour prendre attache avec les clubs à affilier au golf, mais cela n'a pas abouti.» Notre interlocuteur dément, par ailleurs, le refus de la DGS de la liste des membres (les 5) devant assister à l'AGEX du 24 décembre 2020, pour l'installation du commissaire aux comptes. Il a présenté, dans ce sens, le document de la tenue de cette assemblée, signé par le directeur général des sports, Mohamed Djeraoui. Pour ce qui est des responsables des 5 clubs retenus (CCS, ADI, Hydra, NRDI et ESFC), «qui ont fait l'objet d'une décision ministérielle N°537, datée du 4 mai 2020, les sanctionnant pour mauvaise gestion», Serir explique qu'ils ont été sanctionnés en leur qualité de membres du Bureau exécutif de la FAG, et non en tant que représentants des clubs. Le président du directoire a présenté, par la suite, le récépissé du renouvellement de l'agrément du club du CS Souidania, dont il est le président, daté du 21 mai 2021, l'agrément de 2010, ainsi que les affiliations des 10 dernières années. Concernant le report de l'AG élective de la FAG, Ouernani et Hadj Ahmed évoquent un problème lié au spécimen du mandatement. «Des dossiers ont été déposés en bonne et due forme, mais le secrétaire général de la Fédération (Salim Loukili, Ndlr) nous a ramené un nouveau spécimen pour le mandatement, afin de remplacer le premier, qui, pourtant, était validé par le DGS. Pis encore, le jour même de l'AGO, soit le 10 juin, il nous ramène un autre spécimen, nous demandant d'aller le signer. Où voulait-il en arriver par-là?», affirment-ils.