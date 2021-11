Le latéral droit international algérien de l'OGC Nice, Youcef Atal, victime de blessures à répétition l'an dernier, qui avaient considérablement freiné son élan, a indiqué, que ces problèmes de santé sont désormais derrière lui, et qu'il commence même à retrouver son meilleur niveau. «Connaissant mes capacités, je considère que je ne suis pas encore au top de ma forme, mais ça commence à revenir. J'espère continuer sur cette lancée, pour arriver à mon rendement optimum. En tout cas, je commence à retrouver de bonnes sensations sur le terrain, et j'enchaîne les matchs sans éprouver de fatigue. Autant de bonnes choses qui me libèrent psychologiquement, et qui me redonnent confiance, et surtout, l'ambition de réaliser une grande saison», a déclaré l'ancien Paciste. Atal a été à l'origine de la dernière «Remontada contre l'Olympique Lyonnais, qui menait (0-2) jusqu'à la 81', avant de se faire renverser par «Le Gym», qui a réussi à arracher une victoire inespérée dans les 10 dernières minutes (3-2). L'international algérien a été un des principaux artisans de cet exploit, car ayant marqué un but, et obtenu un penalty qui a été transformé par son compatriote, Andy Delort. De son côté, l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, a analysé avec pragmatisme le retour en forme de son N°20, en déclarant: «Atal est un garçon que j'apprécie beaucoup, mais il faut vraiment aller le chercher. Je crois qu'il n'est pas tout à fait conscient des qualités qu'il a à ce poste. Il est peut-être contrarié par ses blessures, et inquiet sur sa capacité à répéter les matchs, ou à reproduire les efforts à haute intensité, mais il vient de le montrer sur cette semaine à 3 matchs. Même s'il a très peu joué contre Lyon, il a eu 20 minutes extraordinaires, et il a été très intéressant à la fois contre Marseille et Angers.» Après avoir accentué le travail sur l'aspect défensif avec Atal, Galtier souhaite, désormais, s'appuyer sur les qualités offensives de l'ancien «missile» de Courtrai. «Il a encore quelques petits défauts sur le plan défensif, mais il les aura toujours. Depuis son entrée face à Lyon, j'ai dit à mon staff qu'il faut jouer sur les points forts des uns et des autres et non pas regarder les points faibles, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, je veux utiliser Youcef sur ses points forts», a-t-il ajouté.