L'international algérien, Youcef Atal a été titularisé par son coach de l'OGC Nice, Lucien Favre, dimanche lors du match perdu par son équipe face à l'AS Monaco (0-1), pour le compte de la sixième journée de la Ligue 1. Ayant subi une opération à la clavicule, Atal a retrouvé ses marques et c'est la raison pour laquelle son coach a voulu voir ses réactions, juste après avoir été rétabli de cette énième blessure durant sa carrière. On jouait la 34e minute du jeu, lorsque Atal se blesse et cède finalement sa place à son coéquipier Jordan Lotomba. Atal quitte le terrain, rejoignant les vestiaires, avant de revenir rester sur le banc pour suivre la suite de la partie. À rappeler que depuis sa première blessure le 17 août 2018 à l'aine, jusqu'au mois d'avril dernier (blessure à l'épaule), Youcef Atal enregistre sa 17e blessure de sa carrière (adducteurs, clavicule, cuisse et épaule). Aujourd'hui, Atal est de nouveau blessé lui, dont le contrat avec l'OGC Nice prendrait fin dans une année. Là, il y a lieu de faire remarquer qu'apparemment, ce remplacement aurait été effectué par précaution pour l'avenir sanitaire de l'international algérien, qui espère bien faire partie du groupe élargi des Verts que Belmadi doit annoncer incessamment pour les prochains matchs prévus en ce mois de septembre à Oran. Pour les internationaux algériens dont Youcef Atal, il est d'importance capitale qu'ils soient en forme et avec un niveau physique acceptable pour éventuellement faire partie du groupe du coach Belmadi dont la liste élargie pour les prochains match du mois en cours, est attendue avec impatience par les férus des Verts. Nul doute que Belmadi va certainement se renseigner sur cette nouvelle blessure d'Atal, à quelques jours du stage. La concurrence fait rage au sein des Verts et c'est ce qui explique que les anciens titulaires, doivent montrer qu'ils sont toujours en forme pour ne pas perdre leur place respective devant ces «jeunes loups» qui multiplient les efforts pour faire partie du groupe du coach des Verts. Au mois de juin dernier, Djamel Belmadi annonce qu'il souhaite redistribuer les cartes en vue des prochaines échéances. En effet, à ce moment-là, l'Équipe nationale d'Algérie a enregistré l'arrivée de sept joueurs néo-internationaux. D'autres éléments devraient également rejoindre l'effectif, et ce, à partir de ce mois de septembre 2022. La reconstruction d'une Équipe nationale jeune et compétitive se poursuit. Après Anthony Mandréa, Akim Zedadka, Yanis Hamache, Abdelkaher Kadri, Billel Brahimi, Billal Omrani et Riyad Benayad, de nouveaux visages atterriront en Algérie, dès la prochaine date FIFA. Djamel Belmadi souhaite redistribuer les cartes en vue des prochaines échéances, en l'affirmant au micro de la FAFTV. De nouveaux joueurs pourraient donc débarquer pour ce stage du mois de septembre pour venir renforcer l'équipe algérienne. Si le coach s'est gardé de citer des noms, deux joueurs étaient alors déjà connus. Selon plusieurs sources médiatiques, il s'agirait de Yacine Adli, milieu de terrain de l'AC Milan et de Rayan Aït Nouri, le latéral gauche de Wolverhampton.