Sitôt l'annonce de sa résiliation de contrat faite, Youcef Belaïli a été immédiatement annoncé vers une multitude de clubs. Si les rumeurs Dubai ou Montpellier se sont fait insistantes, le joueur pourrait finalement se diriger vers la Premier League et Aston Villa. Le joueur, dont les intérêts sont gérés par son père, pourrait rejoindre Riyad Mahrez et Saïd Benrahma en Premier League. En effet, selon Dzfoot, la rumeur Montpellier n'est pas sérieuse et, surtout, de vrais contacts auraient été noués entre le clan Belaïli et Aston Villa, formation de Premier League. Le club de la ville de Birmingham, longtemps en difficulté cette saison, fait l'objet d'un redressement spectaculaire depuis l'arrivée de Steven Gerrard, légende de Liverpool, comme entraîneur. Les Villans sont actuellement 10es au classement. L'entraîneur de Montpellier, Olivier Dall'Oglio, a, pour sa part, évoqué ce cas en indiquant : «C'est un mercato d'observation, le groupe est en place. On travaille avec ce groupe-là. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être observateur, c'est clair. Aujourd'hui, on est dans cette phase. Si on observe Belaïli? On observe beaucoup de noms (sourire). Nos listes sont longues et larges. (...) On peut être vite déstabilisés, donc si on pouvait avoir un apport supplémentaire pourquoi pas. En l'état, c'est un groupe qui vit bien et qui peut faire une saison entière comme ça.» Un peu plus tard dans la soirée du vendredi, c'est le frère du joueur qui lance un indice sur les réseaux sociaux. Farid, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a reposté plusieurs stories sur son Instagram de son frère avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Les prochains jours nous en diront un peu plus sur ce dossier.