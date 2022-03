L'ASM Oran a glissé de nouveau dans la zone rouge après sa troisième défaite de rang, cette fois-ci à domicile face au MB El Bayadh (0-3), samedi dernier pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue 2 (Centre-Ouest). Cette énième contre-performance plonge les gars de M'dina J'dida dans la crise, vu qu'ils sont plus que jamais menacés de relégation, après s'être contentés d'un seul point, lors de leur quatre dernières rencontres. «Nous traversons une conjoncture difficile marquée notamment par plusieurs défections au sein de mon effectif, déjà réduit avant même les blessures de certains cadres à l'image d'Aoued et Belkablia», a déclaré l'entraîneur Moulay Cherif El Ouezzani à la presse à l'issue du match contre le MB El Bayadh. Le coach en question, le troisième à avoir pris les destinées techniques de l'ASMO cette saison après Salem Laoufi et Abdellatif Bouazza, a avoué, au passage, que la mission des siens pour assurer leur maintien est devenue «plus ardue», s'engageant toutefois «à tout faire» pour éviter la descente. Le deuxième club de la capitale de l'Ouest est à son sixième exercice dans le deuxième palier. Il trouve toujours de la peine pour retrouver sa place parmi l'élite, vu que ses saisons se suivent et se ressemblent, regrette-t-on, dans l'entourage de cette formation qui était, jusqu'à un passé très proche, un véritable réservoir de jeunes talents. Pour sa part, la direction de l'ASMO a imputé ce «triste sort» que connaît son club à la «crise financière aiguë» à laquelle les dirigeants sont confrontés, ce qui a poussé ces derniers à passer leur temps à réclamer de l'aide de la part des autorités locales vu que l'équipe ne bénéficie d'aucun apport de la part des opérateurs économiques. Avant huit journées de la fin du championnat, les Vert et Blanc sont désormais premiers potentiels relégables en pointant à la 13e place avec 25 points obtenus de six victoires et sept nuls contre neuf défaites.