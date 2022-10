L'affiche de la 6e journée de la Ligue 2 de football amateur, disputée, samedi dernier, est revenue au promu et leader incontesté du Groupe centre-est, l'AS Khroub, large vainqueur en déplacement devant l'USM Annaba (4-2), alors que l'ES Mostaganem, accrochée sur sa pelouse pour la première fois de la saison par la JSM Tiaret (2-2), conserve toutefois la tête du classement de la poule centre-ouest.

Ce succès dans le derby de l'est, permet à l'AS Khroub (14 pts) de conserver la place de leader, occupée conjointement avec l'US Souf, vainqueur en déplacement devant la JS Bordj Menaïel (3-1), qui chute pour la première fois à domicile occupant désormais le cinquième rang avec neuf points.

De son côté, l'E Sour El Ghozlane battue (3-1) par le NRB Teleghma (5e, 9 pts), glisse à la 3e place du classement avec 11 points. Dans les autres oppositions en haut du tableau, la CA Batna a battu l'AS Ain M'lila (2-0) et occupe le 5e rang à égalité avec le NRBT et la JSBM, alors que l'USM El Harrach et le MO Constantine, vainqueurs respectivement contre l'IB Khemis El Khechna (3-2) et Hamra Annaba (2-1), remontent à la 8e place avec 8 points.

Dans le bas du classement, les matchs mettant aux prises le MC El-Eulma à la JSM Skikda et l'IRB Ouargla à l'US Chaouïa se sont soldés par des matchs nuls (0-0).

Premiers «accros» pour l'ESM Dans le Groupe centre-ouest, l'ES Mostaganem (1er, 16 pts) a concédé son premier faux pas de la saison, après cinq victoires de rang, en faisant match nul à domicile face à la JSM Tiaret (2-2), qui remonte à la 7e place avec 11 points. Ce match nul de l'ESM, profite au dauphin le SC Mecheria qui revient à un point de la tête du classement, à la faveur de sa courte mais précieuse victoire devant le MC Saïda (1-0). Derrière le duo de tête, l'ES Ben-Aknoun (13 pts) a enchaîné avec une troisième victoire consécutive, en dominant le RC Kouba (4-1), et conforte sa troisième place au classement à égalité avec le MCB Oued Sly, facile vainqueur devant le GC Mascara (3-0), qui s'est déplacé avec l'équipe réserve. Dans le bas du classement, le SKAF Khemis Miliana a décroché sa première victoire de la saison face à l'O Médéa (2-1) et rejoint son adversaire du jour à la 10e place du classement avec 5 pts, alors que l'ASM Oran (3 pts) et le NA Hussein-Dey (4 pts) se sont neutralisés (2-2). De son côté, la lanterne rouge le RC Relizane (1 pts) a concédé une nouvelle défaite (2-1) face au CR Témouchent (5e, 12 pts).