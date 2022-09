Le football anglais tient un nouveau record de précocité. Lors du match remporté face à Brentford (0-3) dimanche, le manager d'Arsenal Mikel Arteta a lancé le méconnu Ethan Nwaneri. Un moment particulier puisque le milieu offensif, qui a remplacé Fabio Vieira à la 92e minute, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League à 15 ans et 181 jours! L'Anglais bat ainsi le record du talent de Liverpool Harvey Eliott (16 ans et 30 jours).