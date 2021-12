Une délégation de l'Union arabe de handball (UAH), conduite par le secrétaire général, le Saoudien Abdellah Al Aliane, est à pied d'oeuvre à Alger, avant de se rendre à Oran et Arzew pour inspecter les installations sportives et hôtelières en prévision de la tenue, en mars prochain, dans les deux villes du Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes (messieurs et dames), a-t-on appris, hier, des organisateurs. Le président de l'ES Arzew, club organisateur de l'épreuve, Amine Benmoussa, a indiqué à l'APS, que la délégation en question devra être reçue d'abord dans la capitale par les responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports, avant de s'envoler à Oran, pour entamer sa visite d'inspection technique. Au menu de cette visite, figure entre autres, l'inspection des quatre salles omnisports retenues pour ce Championnat, à savoir les salles 24-Février à Arzew et le Palais des sports à Oran, deux infrastructures concernées par les matchs officiels, ainsi que les salles de Bir El Djir et Gdyel, qui seront dédiées aux entraînements des clubs participants. Cette visite des représentants de l'UAH intervient après près de 6 mois de la signature, à Oran, de la convention liant cette instance à la Fédération algérienne de la discipline et portant sur l'organisation par l'ESA, du prochain Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes, rappelle-t-on. Le secrétaire général de l'UAH devrait tenir, lundi, une conférence de presse à Oran pour évaluer les préparatifs algériens en perspective de l'épreuve en question, qui s'inscrit aussi dans le cadre des compétitions expérimentales (test-Events) de la 19e édition des jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran, a encore indiqué le patron de l'ESA.