Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi au siège de son département ministériel, l'athlète paralympique, Nassima Saïfi, médaillée d'argent au lancer du disque aux Jeux paralympiques de Tokyo (Japon), a indiqué un communiqué du ministère. «Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi 27 septembre 2021 au siège de son département ministériel, l'athlète paralympique Nassima Saïfi, issue de la ville de Mila et son entraîneur, Hocine Saâdoun. L'athlète algérienne a honoré son pays en décrochant une médaille d'argent au lancer du disque aux Jeux paralympiques de Tokyo (Japon)», précise le document. A cette occasion, un aperçu a été donné sur le palmarès sportif de la championne Nassima Saïfi, riche depuis 2011 en trophées et records réalisés dans des compétitions internationales au lancer du disque et du poids.