L'Algérie prendra part aux Championnats arabes de tennis des moins de 14 ans (U14), prévus du 19 au 24 août à Tunis, avec quatre joueurs (3 garçons, 1 fille), a annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline (FAT). «Il s'agit de Nacer Ghouli, Yacine Meghari, Kamyl Chebboub et Maria Badache, qui seront encadrés par l'entraîneur Djilali Laslah», ajoute la FAT. Les jeunes joueurs algériens prennent part, actuellement au tournoi ITF «Tunis» de la catégorie, ou Maria Badache s'est qualifiée au dernier carré. «C'est un grand honneur pour moi de représenter mon pays à Tunis. Pour l'Algérie, je vais me donner à fond jusqu'au bout. Je pense être bien préparée pour l'ITF/CAT des U 14 de Tunis et les Championnats arabes qui vont se dérouler également dans la capitale tunisienne. Mon premier objectif est de remporter l'ITF/CAT pour garder ma première place et de me qualifier au prochain tournoi. J'ai confiance en moi. J'espère répondre aux attentes et ne pas avoir de problèmes physiques comme ceux que j'ai vécus lors de ma récente tournée européenne», a déclaré Badache à la presse nationale.