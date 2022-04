Le Paris Saint-Germain est maintenant champion de France et a remporté son 10e titre en accrochant Lens, ce dimanche, au Parc des Princes (1-1). Et désormais que le club parisien n'a plus rien à jouer, la question est de préparer l'avenir... avec ou sans Kylian Mbappé. Alors que le Parisien arrive en fin de contrat après avoir réalisé une superbe saison 2021-22, (30 matchs de Ligue 1 disputés, 22 buts inscrits, 14 passes décisives), la question de son transfert au Real Madrid va alimenter le mercato de cet été.

Le PSG a encore ses chances dans le dossier et les conditions souhaitées par Kylian Mbappé sont connues depuis longtemps par le club de la capitale. Le Parisien attend des changements radicaux en interne, au sein du Paris Saint-Germain. En ce sens, Leonardo, le directeur sportif du PSG, s'est exprimé après la rencontre, ce dimanche, et a confirmé des discussions entre la direction parisienne et le clan de Kylian Mbappé, ces derniers jours.

«Les discussions sont toujours présentes, il n'y a pas de réunion spéciale pour lui. Oui, c'est vrai (qu'ils se sont rencontrés à Doha, ndlr). Nasser n'était d'ailleurs pas là ce soir, mais vous savez que c'était important pour lui d'être là aujourd'hui. C'était impossible, sinon il serait là, il ne pouvait pas faire autrement. Mais pour Kylian, il y a toujours eu des discussions avec lui, il est ouvert au débat», a-t-il d'abord expliqué au micro de Canal +. Avant d'avouer que le natif de Paris n'avait toujours pas pris sa décision concernant son avenir. «On a une communication constante. Ce qu'il dit, je pense que c'est la vérité. Il est dans une réflexion. Il réfléchit, je pense qu'il y a une possibilité qu'il reste, O.K. aussi qu'il parte, mais je pense qu'il est vraiment dans une réflexion», a ajouté Leonardo. Alors que la saison est à peine terminée, la prochaine semble avoir déjà débuté dans les coulisses du PSG...