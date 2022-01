Rien ne va plus dans la maison des Hamraoua. La situation se corse de jour en jour au MC Oran, en effet. Si le conseil d'administration a tranché, en fin de semaine dernière, en approuvant l'installation, à titre provisoire, de Youcef Djebbari, Tayeb Mehiaoui n'a contre toute attente pas encore dit son dernier mot. Il persiste et signe en affirmant qu'il est toujours en place en tant que président élu du conseil d'administration. Cette zizanie n'arrange en rien les supporters du club ni encore moins les affaires de cette équipe qui succombe à petit feu. Il continue sa descente aux enfers. Sa situation est, sur tous les plans, jugée désastreuse, à telle enseigne qu'il risque de sombrer dans le chaos et toucher le fond. La dernière rencontre qu'il a disputée et perdue contre la JSK lui a valu la 15e place dans le classement général. Pour ainsi dire, le MCO n'a, depuis toute son histoire, jamais réalisé un si triste palmarès marqué par une succession de défaites. La dernière en date remonte au début de cette semaine, où il s'est incliné au stade de Tizi Ouzou, face à la JSK (0-1) à l'occasion de la 11e journée du Championnat national. Les supporters de cette formation n'ont pas dissimulé leur déprime face à ces résultats décevants. «Notre équipe n'est jamais restée aussi longtemps sans goûter à la victoire», dira amèrement un supporter. «Cela traduit la situation délicate dans laquelle le MCO est plongé», a-t- il déploré. Ainsi donc, les résultats techniques décevants des gars d'El Bahia restent conjugués à une crise multiforme qui frappe de plein fouet le club, aussi bien au plan financier qu'administratif. Une position qui met le MCO dans la peau du premier potentiel relégable, risquant d'ores et déjà de vivre le scénario de 2008 lorsque le vieux club de la capitale de l'Ouest a perdu sa place parmi l'élite. Ce scénario que craint tout le monde dans les milieux du club a fait réagir plusieurs anciens joueurs des Hamraoua en se mobilisant pour remettre le train sur les rails. Les anciens joueurs du club ont vivement réagi face à cette décadence et cette chute libre. L'ancien attaquant, vedette de l'équipe, également ancien président du MCO, Mourad Meziane, qui dirige l'initiative en question, indique que ses anciens coéquipiers et lui «espèrent apporter leur contribution dans l'opération du sauvetage du club, tout en sollicitant l'implication des autorités locales». Idem pour l'ancien attaquant Ali Meçabih. Ce dernier a déploré ce qu'il a qualifié de «l'état dans lequel se trouve l'équipe, non sans tirer la sonnette d'alarme». «Au train où vont les choses, l'équipe risque gros. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard», a-t-il indiqué, soulignant que «notre mobilisation, nous les anciens joueurs, vise à remettre le train sur les rails. Nous ne cherchons pas à occuper des postes dans le club». Le MCO n'a plus gagné depuis la première journée du championnat où il était allé s'imposer sur le terrain du CS Constantine (1-0), sous la houlette de l'entraîneur Azeddine Aït Djoudi. Ce dernier n'a tenu en poste que l'espace de 2 mois avant de jeter l'éponge. Le successeur d'Aït Djoudi, en l'occurrence, Moez Bouakaz, a dirigé les Oranais pendant 6 matchs, jusque-là, mais sans succès, puisqu'il n'a pas réussi encore à provoquer le déclic souhaité.