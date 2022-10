Le Comité d’organisation local (COL) du championnat d’Afrique des nations- Algérie 2022, lance un appel pour recherche de 200 bénévoles dans chaque ville retenue pour cet événement sportif prévu du 13 janvier au 4 février 2023 à Alger, Annaba, Constantine et Oran, a annoncé vendredi la Fédération algérienne de football (FAF). «Nous avons besoin de VOUS pour que cette 7e édition du CHAN TotalEnergies 2022, soit une réussite !», indique l’instance sur son site officiel. La mobilisation de bénévoles engagés, responsables et désireux de s’investir est nécessaire à la bonne organisation de l’événement. Chacun y a une place, quelle que soit son expérience et son savoir-faire, souligne la même source. Participez à cette aventure, en rejoignant notre équipe de bénévoles, venez partager votre dynamisme et mettre votre bonne humeur au service de l’Algérie. Ensemble, nous pourrons nous réjouir de la réussite du CHAN TotalEnergies 2022, qui se déroulera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023», a soutenu la FAF.