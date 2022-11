À quelques jours du stage de la sélection algérienne de football pour disputer des matchs amicaux en ce mois de novembre 2022, le site France 24 vient d'annoncer que les deux Franco-Algériens, Houssem Aouar (Olympique de Lyon-France) et Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton-Angleterre) devraient porter le maillot des Verts, car ayant entamé la procédure du changement de leur nationalité sportive. Et là, il est important de rappeler qu'après avoir fait couler beaucoup d'encre, en raison de la position stricte affichée par l'entraîneur national Djamel Belmadi sur cette question, le sélectionneur de l'EN avait alors fixé les règles en ouvrant la porte de la sélection uniquement aux joueurs ayant affiché leur volonté de défendre les couleurs de l'Algérie. Ceci d'une part, et d'autre part, il faut rappeler que la FIFA avait annoncé que les joueurs binationaux, ayant disputé un match officiel avec une sélection nationale, ne peuvent prétendre à jouer avec une autre pour raison de filiation. Et il se trouve que si du côté d'Aït Nouri, il y a eu déjà des discussions entre son père Farouk et l'ex-président de la Fédération algérienne de football (FA), Kheïreddine Zetchi, dans la perspective qu'il porterait le maillot des Verts, Pour Houssem Aouar, c'est juste qu'il a hésité à ce moment-là. Aujourd'hui, les noms des deux joueurs sont annoncés pour figurer dans la prochaine liste de Belmadi pour ce mois de novembre. Et dans cet ordre d'idées, selon Fennec-Football, l'ancien international algérien Mohamed Kaci-Saïd, qui a contacté le père de Rayan (Farouk Aït-Nouri), nous apprend que la Fédération algérienne de football (FAF) n'a pas encore approché l'ancien joueur d'Angers. «J'ai discuté avec Farouk, le père de Rayan Aït-Nouri, et il m'a révélé que depuis qu'il a rencontré Zetchi et Belmadi à l'occasion de la rencontre Algérie-Colombie (octobre 2019 à Lille), personne ne l'a contacté.

Le président Zetchi avait proposé au père d'Aït Nouri que son fils joue pour l'Algérie, cependant alors que Rayan avait 17 ans, Farouk a demandé du temps pour réfléchir mais depuis, personne ne l'a contacté», a-t-il ajouté. Et aux dernières nouvelles, Belmadi aurait pris langue avec les concernés et c'est donc sur la bonne voie. Concernant Aouar, le sélectionneur Sylvain Ripoll, l'appelle en Équipe de France espoirs le 2 novembre 2017, puis en 2020 par Didier Deschamps en disputant deux matchs amicaux, contre la Suède et la Croatie. Depuis, il n'a plus été convoqué par Deschamps. Et aujourd'hui donc on parle avec insistance de la probable inscription des noms des deux joueurs pour ce stage de novembre et les deux matchs amicaux programmés par Djamel Belmadi.