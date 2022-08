De nouveaux joueurs algériens seront dans la prochaine liste du sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, comme il l'avait déjà promis au mois de juin dernier, avant que le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef ne le confirme, récemment, et parmi les noms cités avec insistance, aujourd'hui, on retrouvera, entre autres, les deux binationaux, Hassan Aouar, le milieu de terrain de l'Olympique de Lyon (Ligue 1 française) et le néo- milieu de terrain du Milan AC, Yacine Adli.

En effet, le site spécialisé lagazettedufennec.com annonce l'arrivée de ces deux joueurs pour le prochain stage. Ce journal électronique sportif est connu pour la fiabilité de ses informations en étant bien introduit dans les rouages de l'EN. Ce qui donne des noms aux nouveaux joueurs qu'avait annoncés le coach national lors du précédent stage.

En effet, au lendemain du match amical contre l'Iran (2-1) à Doha, Djamel Belmadi a accordé une longue interview à la chaîne YouTube de la Fédération algérienne de football (FAF TV) en annonçant, entre autres, que «D'autres éléments pourraient nous rejoindre au mois de septembre ou au mois de mars. On travaille depuis 2 ans pratiquement avec ces joueurs, et aujourd'hui, on commence à récolter les fruits. Je peux vous dire que leurs réflexions ont changé. Ils pourraient nous rejoindre en septembre prochain ou en mars 2023. Je suis très clair dans mes choix, l'idée c'est de présenter l'équipe la plus performante pour hisser plus haut le drapeau national. Tout le monde a envie de rejoindre ce groupe. Je leur ai dit qu'il y a la réalité du haut niveau, qu'il fallait valider cette sélection. S'ils veulent être avec nous, c'est via les performances et les prestations, et rien d'autre que ça», a-t-il soutenu. En d'autres termes, cela voudrait dire, simplement, que Belmadi a bel et bien réussi à convaincre ses joueurs pour endosser le maillot des Verts. Et là, il y a lieu de faire remarquer, que les joueurs ont bien compris qu'en ayant opté pour la sélection française, ils ont presque mis fin à leur carrière internationale avec la sélection nationale algérienne.

Car, avec Didier Deschamps et les «influenceurs» qui veulent détruire les carrières des joueurs franco-algériens, ces derniers seront bien rejetés de l'Équipe de France, dès la première occasion, au vu de la très forte concurrence chez les Bleu...

Ceci dit, à propos des nouveaux joueurs qui devraient rejoindre les Verts en septembre, il faut rappeler que le coach national, compte toujours sur les «anciens» qui ont beaucoup donné à la sélection et qu'il n'avait pas convoqués en juin dernier. Et là, il a tenu à leur envoyer à ce moment-là, ce message: «On n'a pas officiellement de retraités internationaux, je ne cherche pas à mettre des joueurs à la retraite. D'autres éléments vont nous rejoindre probablement. Je suis très clair dans mes choix, l'idée c'est de présenter l'équipe la plus performante pour hisser plus haut le drapeau national. Tout le monde a envie de rejoindre ce groupe. Je leur ai dit qu'il y a la réalité du haut niveau, qu'il fallait valider cette sélection. S'ils veulent être là en septembre, c'est via les performances et les prestations, et rien d'autre que ça.» «Je suis très attentif par rapport à l'évolution des joueurs, quand je juge qu'ils sont bons je les lance dans le bain, tout en évitant de leur faire du tort surtout quand ils ne sont pas en possession de tous leurs moyens. On essaye de faire les meilleurs choix possibles», a-t-il conclu.